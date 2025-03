Nach Hirn-OP: Teddi Mellencamp ist zu Hause und macht Sport

Teddi Mellencamp (43), bekannt aus der Reality-Show Real Housewives of Beverly Hills, hat das Krankenhaus verlassen, nachdem sie eine Operation zur Entfernung mehrerer Hirntumoren überstanden hat. Auf Instagram teilte die TV-Bekanntheit sichtlich emotional ihre Freude darüber mit, endlich wieder nach Hause zurückkehren zu können. "16 Tage, und ich darf nach Hause!", schrieb sie unter ein Video, das sie breit lächelnd im Auto zeigt. Wenige Stunden später machte die dreifache Mutter einen mutigen Schritt: Sie begann mit leichten Sportübungen und lief auf dem Laufband. "Ein Schritt nach dem anderen", erklärte sie entschlossen.

Im Februar hatte Teddi bekannt gegeben, dass Ärzte bei ihr mehrere Hirntumoren entdeckt hatten, nachdem sie wochenlang unter schweren Kopfschmerzen gelitten hatte. Einige größere Tumoren wurden direkt operativ entfernt, während kleinere zunächst durch Strahlentherapie behandelt werden sollen. Nach der Rückkehr aus dem Krankenhaus tat sie das, was sie am liebsten macht: Sie widmete sich ihrer Gesundheit. Neben einem Laufband-Training gönnte sich Teddi eine Kältebehandlung in einem Eisbad, wobei sie in ihrer Instagram-Story betonte, dass dies im Einklang mit den Empfehlungen ihres Arztes stehe.

Bereits vor einigen Tagen zeigte sich Teddi in Bezug auf ihre Krankheit sehr kämpferisch. Zu einem Netz-Selfie, auf dem sie in die Kamera grinst, schrieb sie: "Klammern draußen und bereit für die Bestrahlung." Zuvor hatte sie ein ehrliches Update zu ihrer Kopf-OP gegeben, die im Februar durchgeführt wurde. "Um es ganz offen zu sagen: Es wurden mehr Tumoren entfernt als erwartet. Insgesamt vier." Schon damals war sie sehr zuversichtlich: "Dieser Kampf ist noch nicht vorbei, aber diese Runde ist gewonnen."

Instagram / justicemellencamp Justice mit ihrer Schwester Teddi Mellencamp im Januar 2025

Getty Images Teddi Mellencamp, TV-Bekanntheit

