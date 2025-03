Prinzessin Margriet wurde nach Sturz in Klinik eingeliefert

Prinzessin Margriet (82) der Niederlande, die Tante von König Willem-Alexander (57), hat bei der Teilnahme an der Benefizveranstaltung "De Hollandse 100" auf der Thialf-Eisbahn in Heerenveen einen besorgniserregenden Sturz erlitten. Der Vorfall ereignete sich am Sonntag, dem 23. März 2025, während einer der letzten Runden des Schlittschuhlauf-Events, welches Gelder für die Lymphkrebsforschung sammeln sollte. Die Prinzessin wurde laut Berichten vom Dagblad van het Noorden ansprechbar per Krankenwagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Ihr Sohn, Prinz Bernhard, der Vorsitzende der Lymph&Co-Stiftung, eilte sofort in die Klinik, um an der Seite seiner Mutter zu sein.

Laut einem Sprecher der Organisation sei die jüngere Schwester von Prinzessin Beatrix (87) für eine genauere Untersuchung ins Krankenhaus gebracht worden. Details über die Schwere ihrer Verletzungen wurden bisher nicht öffentlich gemacht. Ein Fotograf, der vor Ort war, schilderte, dass die Prinzessin sich nach dem Sturz nicht selbstständig erheben konnte, jedoch bei Bewusstsein blieb. "De Hollandse 100" ist eine jährliche Veranstaltung, die aus einem Schlittschuhlauf und einer Radtour besteht. Prinzessin Margriet hatte sich bereits in den vergangenen Jahren engagiert daran beteiligt, um auf das Thema Lymphkrebs aufmerksam zu machen und Spenden zu sammeln.

Die sportlich engagierte Prinzessin, die selbst als Förderin zahlreicher sozialer und gesundheitlicher Projekte bekannt ist, zeigte schon immer besondere Leidenschaft für Aktivitäten auf dem Eis. Einst wurde sie als "Eisprinzessin" der niederländischen Königsfamilie bezeichnet, da sie das Schlittschuhlaufen liebt und häufig an solchen Veranstaltungen teilnimmt. Die Stiftung Lymph&Co, bei der ihr Sohn Bernhard eine Schlüsselrolle einnimmt, liegt ihr besonders am Herzen. Für sie und die niederländische Königsfamilie ist dies eine Herzensangelegenheit und Margriet wurde oft für ihr Engagement gelobt.

Getty Images Prinzessin Margriet, Januar 2020

Getty Images Prinzessin Margriet und ihr Ehemann Pieter van Vollenhoven, 2018

Glaubt ihr, der niederländische Palast wird noch ein offizielles Statement zum Unfall rausgeben? Ja, sie werden sich ganz sicher bald melden. Die Fans machen sich ja sicher Sorgen. Nein, sie werden das privat behandeln und öffentlich einfach übergehen. Ergebnis anzeigen