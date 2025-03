Williams Krönung könnte Versöhnung mit Bruder Harry bringen

Prinz Harry (40) und Prinz William (42) waren in ihrer Kindheit ein eingespieltes Team, das immer für Späße und Streiche zu haben war. Diese enge Verbindung wurde jetzt von Grant Harrold, einem ehemaligen Butler der königlichen Familie, in der australischen Doku "Where There's A Will" beschrieben. Die beiden Brüder seien früher unzertrennlich gewesen. "Sie waren stets am Herumalbern und tricksten sich gegenseitig aus", erzählte er. Doch die Beziehung der beiden Royals hat sich mit den Jahren drastisch verändert. Grant ist jedoch optimistisch, dass es spätestens bei Williams Krönung als zukünftiger König eine Gelegenheit zur Versöhnung geben könnte.

Die Differenzen zwischen den Brüdern begannen, als Harry und seine Frau Meghan 2020 ihre royalen Pflichten niederlegten und nach Kalifornien zogen. Spannungen wurden öffentlich, als Harry in Interviews, einer Netflix-Dokumentation und seiner Autobiografie "Reserve" über Streitigkeiten innerhalb der Familie sprach. Gemeinsame Auftritte der beiden sind seit Harrys Umzug selten, zuletzt waren sie beide bei der Beerdigung von Robert Fellowes (✝82), ihrem Onkel, im vergangenen August anwesend – jedoch offenbar ohne Kontakt zueinander.

Dass eine mögliche Annäherung bei einem so wichtigen Anlass wie der Krönung von William stattfinden könnte, ist nicht ausgeschlossen. Grant ist der Ansicht, dass William seinen Bruder unbedingt dabei haben möchte – wenn auch nicht zwangsläufig in einer offiziellen Rolle. Jason Knauf, ein ehemaliger Mitarbeiter der Brüder, ergänzte in der Doku: "Wie in jeder Familie gibt es Hoch- und Tiefphasen. Aber da alles in der Öffentlichkeit ausgetragen wird, ist es besonders schwierig." Kürzlich gab es sogar das Gerücht, dass Prinz William einer Versöhnung seines Bruders Harry mit ihrem Vater König Charles III. im Wege steht. Die einst dicke Freundschaft der beiden, geprägt von fröhlicher Kindheit und gemeinsamer Arbeit als Royals, bleibt dennoch unvergessen. Es bleibt abzuwarten, ob die zwei Brüder wieder zueinanderfinden.

Anzeige Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz William, Prinz Louis, Prinz George, Prinzessin Kate und Prinzessin Charlotte, Dezember 2024

Anzeige Anzeige