Im TV: Denise Richards zeigt ihre "nicht perfekte" Familie

Die Schauspielerin Denise Richards (53) kehrt ins Reality-TV zurück und bringt ihre drei Töchter Sami Sheen (20), Lola und Eloise mit auf die Bildschirme. In ihrer neuen Show "Denise Richards and the Wild Things" gibt die 53-Jährige gemeinsam mit ihrer Familie einen tiefen Einblick in ihr Leben. Auch ihr Ehemann Aaron Phypers, den sie 2018 heiratete, wird zu sehen sein. "Er ist ein größerer Teil der Show, als er anfangs dachte, aber ich glaube, es gefällt ihm", erzählte Denise jetzt gegenüber dem Magazin Us Weekly.

Die Zuschauer können sich auf ehrliche Einblicke in ihre Familienbeziehungen freuen. "Unsere Familie ist nicht perfekt, und die Leute werden sehen, dass ich Fehler mache", erklärte Denise weiter. Besonders spannend sei, dass ihre jüngste Tochter Eloise, die sie 2011 adoptierte, diesmal dabei ist. "Eloise war am einfachsten zu filmen", bemerkte Denise schmunzelnd. Es ist nicht das erste Mal, dass sie einen Einblick in ihren Familienalltag gibt: Bereits 2008 bis 2009 waren ihre Töchter Lola und Sami Teil ihrer Reality-Show "Denise Richards: It's Complicated".

Bevor sie das neue Projekt, das 2025 auf E! ausgestrahlt wird, startete, führte Denise ausführliche Gespräche mit ihren älteren Töchtern, um sicherzugehen, dass sie an der Show teilnehmen möchten. Sami und Lola stammen aus ihrer Ehe mit Ex-Mann Charlie Sheen (59). "Es war ein Prozess, aber sie waren an Bord", berichtete die Schauspielerin. Denise legt großen Wert auf ihre Familie und betont, wie wichtig es ist, Zeit für den Partner zu haben. "Wenn die Ehe stark bleibt, ist die Familie intakt", sagte sie. Sie empfiehlt anderen Paaren, sich bewusst Zeit füreinander zu nehmen, um die Verbindung zu halten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Denise Richards im August 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / deniserichards Denise Richards und ihre Tochter Sami Sheen

Anzeige Anzeige