Alec und Hilaria Baldwin reagieren auf ihr virales Gezanke

Alec Baldwin (66) und seine Frau Hilaria (41) haben nach ihrem viel diskutierten Red-Carpet-Streit für witzige Schlagzeilen gesorgt. Vergangene Woche geriet das Paar während eines gemeinsamen Interviews auf dem roten Teppich aneinander: Alec hatte seine Frau mehrfach unterbrochen, woraufhin sie ihm den Mund verbot, was in den sozialen Medien schnell verschiedene Reaktionen auslöste. Nun hat das Paar mit einem humorvollen Video auf Instagram darauf reagiert, in dem die beiden den Vorfall auf die Schippe nehmen. In dem Clip, aufgenommen im Bett, zeigte sich Alec reumütig und nannte seinen Zustand scherzhaft eine "korrektile Dysfunktion", während Hilaria selbstbewusst die Oberhand behielt.

Das Video beginnt mit einem amüsanten Rollentausch: Alec und Hilaria lipsyncen den viralen Dialog ihres Streites. Alec mimt Hilarias vermeintlichen Ärger, während Hilaria in die Rolle ihres Mannes schlüpft. Ihre lockere Art, mit dem Vorfall umzugehen, kam bei den Fans gut an und sorgte für zahlreiche positive Kommentare unter dem Posting. Die Szene zeigt, dass das Paar offenbar auch in schwierigen Momenten seinen Humor nicht verliert. Gleichzeitig ist das Video eine deutliche Ansage an die Kritiker, die den Streit als respektlos interpretiert hatten.

Alec Baldwin, bekannt aus der Serie "30 Rock", und Hilaria, die als Yoga-Lehrerin und Influencerin aktiv ist, sind seit über zehn Jahren verheiratet und haben sieben gemeinsame Kinder. Hilaria teilt häufig persönliche Einblicke in ihr turbulentes Familienleben mit ihren Instagram-Followern und zeigt sich dabei nahbar und offen. Trotz des Altersunterschieds von über 25 Jahren scheint die Beziehung der beiden auf festen Beinen zu stehen, wobei es, wie dieses Beispiel zeigt, natürlich auch mal zu kleinen Reibereien kommen kann.

Getty Images Hilaria und Alec Baldwin, 2025

Getty Images Alec Baldwin mit seiner Familie, 2021

