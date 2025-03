Intimes Geständnis: Britney Spears zweifelt an ihrer Figur

Britney Spears (43) zeigte sich erneut von ihrer verletzlichen Seite. In einem aktuellen Instagram-Post präsentierte sich die Sängerin in schwarzer Spitze und rotem Tanga, der zu ihrem ikonischen roten Armband passte. Dazu schrieb sie, dass sie sich in Unterwäsche nicht immer wohlfühle: "Es ist seltsam, ich fühle mich verletzlich und mein Körper wirkt größer. Ich wäre wohl ein, sagen wir mal, üppiges Model." Zu den Klängen des Kings-of-Leon-Songs "Closer" bewegte sich die "Toxic"-Sängerin vor der Kamera, warf ihr Haar zurück und verlieh der Szene eine sinnliche, aber auch unsichere Atmosphäre. "Ich werde das wahrscheinlich morgen löschen", fügte sie hinzu und deutete an, dass dieser Moment von Zweifeln durchzogen war.

Der Post erscheint in einer Phase, in der Britney wieder stark im Fokus der Öffentlichkeit steht. Der Grund dafür ist die geplante Verfilmung ihrer Autobiografie "The Woman in Me", die 2023 veröffentlicht wurde. Regisseur Jon M. Chu (45), der vor allem durch "Crazy Rich Asians" bekannt ist, gab via X zu, schon lange ein Fan von Britney zu sein und teilte mit, dass er ihre Geschichte so authentisch wie möglich erzählen wolle. Für die Besetzung der Hauptrolle kursieren bereits Namen wie Ariana Grande (31), Sabrina Carpenter (25) und Millie Bobby Brown (21), allerdings ist noch keine endgültige Entscheidung gefallen. Wie Insider laut OK! berichten, soll das Projekt bereits als "Meilenstein" gehandelt werden und könnte einer neuen Generation Zugang zu Britneys bewegter Karriere und ihrem Leben hinter den Kulissen geben.

Die Sängerin selbst war in den letzten Jahren oft wegen ihrer persönlichen Kämpfe und ihrem jahrelangen Vormundschaftsstreit in den Medien. Mit ihrer Autobiografie hat Britney erstmals eigene Worte zu ihrer komplizierten Vergangenheit und den Schattenseiten des Ruhms gefunden. Britney erlebte in ihrer Karriere extreme Höhen und Tiefen – seit den späten 1990er-Jahren gehört sie aber zu den prägenden Ikonen der Popwelt. Ihre Offenheit auf Social Media zeigt nicht nur ihre kämpferische, sondern auch ihre verletzliche Seite. Für viele ihrer Fans, besonders für Millennials und für die Generation Z, bleibt sie eine Inspiration und ein Symbol der Stärke in schwierigen Zeiten. "Sie sind mit ihrer Musik aufgewachsen und sehen in ihr eine wahre Ikone", verriet eine Quelle Life & Style.

Getty Images Britney Spears, US-amerikanische Sängerin

MEGA / Lumeimages Britney Spears, Sängerin

