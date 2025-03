Khloé Kardashian wünscht sich eine Vaterfigur für ihre Kids

Khloé Kardashian (40) hat in ihrem Podcast "Khloé in Wonder Land" offen darüber gesprochen, wie wichtig ihr eine Vaterfigur im Leben ihrer Kinder ist. Obwohl die Reality-TV-Darstellerin derzeit nicht auf der Suche nach einer neuen Beziehung ist, betonte sie, dass sie sich für ihre Tochter True und ihren Sohn Tatum wünscht, ein Mutter-Vater-Gespann erleben zu können – auch wenn ihr Ex, Tristan Thompson (34), nicht diese Rolle übernimmt. "Ich möchte, dass meine Kinder sehen, dass es eine Mommy und einen Daddy gibt, auch wenn es nicht ihr biologischer Vater ist", erklärte sie in dem Gespräch mit einer Dating-Expertin.

Khloé zeigte sich dabei von einer nachdenklichen und traditionellen Seite. "Ich brauche keinen Mann für irgendetwas, aber ich möchte einen für die Gesellschaft und um Erinnerungen zu schaffen", sagte sie. In ihrem Alltag legt sie großen Wert darauf, ihre Kinder aus komplizierten Erwachsenenthemen herauszuhalten. In einer aktuellen Folge der Serie Keeping Up with the Kardashians verriet Khloé zudem, dass ihre Tochter True fälschlicherweise glaubt, ihre Eltern seien verheiratet. Auf die Frage, warum sie den Irrtum nicht aufkläre, erklärte Khloé: "Es ist einfach besser für sie", auch wenn sie vermeiden möchte, dass True in Zukunft ein verzerrtes Bild von Ehe und Beziehungsleben bekommt.

Die alleinerziehende Mutter, die vor allem durch die Reality-Show "The Kardashians" bekannt wurde, hat in der Vergangenheit immer wieder Einblicke in ihr Familienleben gewährt. Khloé und Tristan hatten eine turbulente Beziehung mit zahlreichen Höhen und Tiefen, bevor sie endgültig getrennte Wege gingen. Neben ihrer Rolle als Mutter führt Khloé ein erfolgreiches Unternehmen und glänzt mit ihrer Marke Good American in der Modewelt. Privat betonte sie jedoch, dass sie sich eines Tages eine stabile Partnerschaft und ein Vorbild für ihre Kinder wünscht: "Ich würde es lieben, wenn meine Kinder eines Tages Liebe und Romantik bei mir erleben könnten", sagte sie nachdenklich.

Instagram / realtristan13 Khloé Kardashian, Tristan Thompson mit ihren Kindern True und Tatum im Jahr 2024

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian im November 2024

