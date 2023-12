Kat Dennings und Andrew haben in ihrem Zuhause geheiratet!

So romantisch war ihr großer Tag! Bereits im Mai 2021 hatte sich Kat Dennings (37) mit ihrem Partner Andrew W.K. verlobt. Die Schauspielerin und der Rockstar nahmen sich für die Hochzeitsplanung etwas Zeit – am 27. November war es dann schließlich so weit. Im kleinen Rahmen gaben sich die "2 Broke Girls"-Bekanntheit und der Musiker das Jawort. Und Kats Hochzeit fand sogar an einem besonderen Ort statt!

Ihre Traumhochzeit ließ die 37-Jährige von Vogue begleiten. Bei den Vorbereitungen bemerkten Kat und Andrew, dass eine große Trauung nichts für sie sei: "Uns wurde klar, dass eine kleine Hochzeit zu Hause zu gemütlich war, um zu widerstehen. Außerdem waren alle unsere Sachen schon da, sodass wir nichts mehr einpacken mussten." Den gesamten Blumenschmuck gestaltete Kat außerdem komplett selbst! "Ich wollte das ganze Erlebnis selbst in die Hand nehmen und das Gefühl haben, dass wir unseren gemeinsamen Moment von Grund auf aufgebaut hatten", führt sie aus.

Die Hochzeit in ihrem Zuhause war für Kat einfach perfekt. Rund 15 Gäste waren anwesend. "Alle waren glücklich und amüsierten sich und es gab keinen einzigen langweiligen Moment. Ich habe meine Schuhe sofort ausgezogen", schwelgt sie in Erinnerungen.

Instagram / katdenningsss Kat Dennings, Serien-Star

Instagram / katdenningsss Kat Dennings und ihr Verlobter, September 2021

Instagram / katdenningsss Kat Dennings und ihr Verlobter, Juli 2021

