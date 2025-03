Netflix-CEO denkt, Herzogin Meghan wird unterschätzt

Netflix-Chef Ted Sarandos (60) hat in einem Interview mit dem Magazin Variety über die Zusammenarbeit seines Unternehmens mit Herzogin Meghan (43) und Prinz Harry (40) gesprochen. Der Streaming-Anbieter hatte 2020 einen lukrativen Vertrag mit dem Paar abgeschlossen, der Berichten zufolge 100 Millionen Dollar wert ist. Seitdem haben sie verschiedene Projekte realisiert, darunter die erfolgreiche Dokumentation "Harry & Meghan" sowie die jüngste Solo-Show "With Love, Meghan", die direkt in die globalen Top 10 eingestiegen ist. Eine zweite Staffel wurde bereits wenige Tage nach dem Start der ersten Staffel angekündigt. Ted betonte: "Meghan wird in ihrer kulturellen Einflussnahme oft unterschätzt."

"Menschen sind fasziniert von Meghan Markle", sagte er deutlich. So waren nach der Veröffentlichung des Trailers zur Dokumentation "Harry & Meghan" nicht nur ihre Schuhe, sondern sogar eine Hermès-Decke im Hintergrund in kürzester Zeit weltweit ausverkauft. Ob der Netflix-Deal des Paares verlängert wird, bleibt jedoch ungewiss. Die aktuelle Vereinbarung läuft noch in diesem Jahr aus.

Privat schwelgt die ehemalige Schauspielerin und zweifache Mutter in familiärem Glück. In einem Interview mit dem Magazin People gab Meghan Einblicke in ihr Leben mit Harry und den beiden gemeinsamen Kindern Archie (5) und Lilibet (3). Besonders genießt sie die kleinen Momente ihres Alltags, wie Tagesausflüge mit ihrem Sohn oder die Küchenabenteuer mit ihrer Tochter. Abends, wenn die Kinder schlafen, entspannen Meghan und Harry gemeinsam bei ihren Lieblingsserien. Diese Details aus ihrem Leben zeigen, dass die einstige Suits-Darstellerin abseits des Rampenlichts ein bodenständiges Familienleben schätzt.

Anzeige Anzeige

Jake Rosenberg / Netflix Herzogin Meghan, Ehefrau von Prinz Harry

Anzeige Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry, August 2024

Anzeige Anzeige