55 Jahre: Matthew McConaughey feiert Schnapszahl-Geburtstag

Matthew McConaughey (55) feiert heute seinen 55. Geburtstag und blickt auf eine bewegte Hollywood-Karriere zurück. Der am 4. November 1969 in Uvalde, Texas, geborene Schauspieler hat sich innerhalb weniger Jahre vom unbekannten Werbegesicht zum gefeierten Oscar-Preisträger entwickelt. Auf Social Media gratulieren heute Fans aus der ganzen Welt zur magischen Zahl und erinnern sich gemeinsam an die vielen unvergesslichen Rollen, die er im Laufe der Jahre verkörpert hat.

Sein Weg ins Rampenlicht war alles andere als gewöhnlich: Ursprünglich studierte Matthew Jura, bevor er sich entschied, zur Filmfakultät der University of Texas zu wechseln. Die ersten Schritte in der Filmbranche machte er mit Werbespots und kleineren Rollen, bis ihm 1993 der Durchbruch mit dem Kultfilm "Confusion – Sommer der Ausgeflippten" gelang. Es folgten vielfältige Rollen, darunter die eines psychopathischen Killers in "Texas Chainsaw Massacre: Die Rückkehr" und eines engagierten Anwalts in "Die Jury". In den 2000er Jahren entwickelte er sich zum festen Bestandteil beinahe jeder neu erscheinenden Romcom, darunter beliebte Streifen wie "Wedding Planner – Verliebt, verlobt, verplant" und "Wie werde ich ihn los – in 10 Tagen?". Doch es war seine beeindruckende Wandlungsfähigkeit, die ihn letztlich zu einem der gefragtesten Schauspieler Hollywoods machte. Insbesondere seine Darstellung in "Dallas Buyers Club" und die drastische Gewichtsabnahme für seine Rolle in diesem Film zeigten seine enorme Bandbreite und bescherten ihm schließlich auch einen Oscar als bester Hauptdarsteller 2014.

Abseits des Rampenlichts ist Matthew ein Familienmensch durch und durch. Seit 2007 ist er mit dem brasilianischen Model Camila Alves (42) liiert, das sein Herz im Sturm eroberte. Das Paar heiratete 2012 und hat gemeinsam drei Kinder: Sohn Levi, Tochter Vida und Nesthäkchen Livingston. Matthew schwärmt in Interviews oft von seinem Familienleben und betont, wie wichtig ihm die Zeit mit seinen Liebsten ist. Gemeinsam mit seiner Frau engagiert sich der nun 55-Jährige seit vielen Jahren für wohltätige Zwecke und gründete im Zuge dessen unter anderem die "Just Keep Livin Foundation", um Jugendlichen zu helfen, zu einem gesunden Lebensstil zu finden.

Getty Images Matthew McConaughey bei den Oscars 2014

Getty Images Camila Alves und Matthew McConaughey im April 2024

