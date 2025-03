Kein Viagra: Simone Lugner verrät Details aus Hochzeitsnacht

Richard Lugners (✝91) sechste Ehefrau Simone Lugner hat erstmals intime Details aus ihrer Beziehung zu dem Bauunternehmer preisgegeben. In der Radiosendung "Frühstück bei mir" auf Ö3 berichtete Simone, dass in der Hochzeitsnacht am 1. Juni 2024, kurz nach ihrer Eheschließung, alles perfekt verlief – auch ohne das Potenzmittel Viagra. "Richard hatte zwar schon ein gewisses Alter, aber bei ihm hat noch alles gut funktioniert", verriet Simone lachend gegenüber Bild. "Ich war zufrieden. Er war zufrieden. Mehr brauchten wir nicht." Die Ehe endete tragischerweise schon nach 72 Tagen, als Richard, bekannt als Mörtel, im Alter von 91 Jahren am 12. August in seinem Schlafzimmer verstarb.

Das Paar hatte nach einer ersten gescheiterten Beziehung im Jahr 2021 einen zweiten Anlauf gewagt, bei dem sie alles richtig machen wollten. Fehlende Zärtlichkeiten und wenig Zeit füreinander hatten damals zu einem Ende geführt, doch diesmal hätten sie ihre Zweisamkeit umso mehr genossen. "Wir haben viel gekuschelt, Händchen gehalten. Es muss nicht immer der Akt sein, sondern das ganze Drumherum war das Schöne", erklärte die ehemalige Hornbach-Mitarbeiterin. Bis zum Ende genossen Simone und Richard ihre Zweisamkeit in vollen Zügen. Ein Höhepunkt der kurzen Ehe war eine Reise nach Las Vegas sowie Simones Einzug in Richards Villa in Wien.

Bereits Anfang des Jahres hatte Simone aus dem Nähkästchen geplaudert und gegenüber Bild eine witzige Anekdote aus der Hochzeitsnacht mit dem Wiener verraten. "Richard war so euphorisch und so stürmisch. Er war einfach so voller Freude und Energie, dass er plötzlich aus dem Bett gefallen ist. Das war sehr gefährlich." Die Blondine sei froh gewesen, dass sich ihr frisch angetrauter Ehemann "nichts gebrochen" habe.

ActionPress / Starpix / picturedesk.com Simone und Richard Lugner, Juli 2024

Instagram / simone_lugner Richard und Simone Lugner

