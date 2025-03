Kim Sae-ron (†24) beging vor Tod wohl 20 Suizidversuche

Im Februar beging die südkoreanische Schauspielerin Kim Sae-ron (✝24) Suizid und ließ ihre Fans fassungslos zurück. In den vergangenen Wochen machten sich ihre Familie sowie ihre einstige Agentur gegenseitig schwere Vorwürfe. In dem ganzen Drama kommen nun neue erschreckende Details über Sae-ron ans Licht. In einem Statement, das allkpop vorliegt, erklärt ein Vertreter ihrer Familie nun, dass sie mehrmals versuchte, Suizid zu begehen. "Kim Sae-ron hat etwa 20 Mal versucht, sich das Leben zu nehmen. Ihre Eltern brachten sie 18 Mal ins Krankenhaus", heißt es darin.

Der Grund für das aktuelle Statement von Sae-rons Familie sind neue Vorwürfe. So behauptete vor wenigen Tagen ein Ex-Freund der Verstorbenen, dass Sae-ron vor ihrem Tod mit einem gewalttätigen Mann zusammen war. Diesen soll sie laut einem Heiratszertifikat, welches unter anderem Dimsum Daily vorliegt, im Januar geheiratet haben. Es war vor ihrem Tod nie bekannt, dass sie verheiratet war. Die Behauptungen, dass Sae-ron von ihrem Partner geschlagen wurde, wies der Sprecher ihrer Familie zurück. Des Weiteren behauptete Sae-rons angeblicher Ex-Partner, dass sich die Schauspielerin von ihrer Familie – insbesondere ihrer Mutter – schwer vernachlässigt fühlte. Laut ihm habe die 24-Jährige deshalb Suizid begangen.

Zudem behauptete Sae-rons Ex, dass ihr Schauspielkollege Kim Soo-hyun (37) nichts mit ihrem Tod zu tun habe. Ihn soll sie sieben Jahre lang gedatet haben. Nachdem Sae-ron im Jahr 2022 wegen Trunkenheit am Steuer verhaftet wurde, soll Soo-hyun sie aber angeblich verlassen und anschließend emotional erpresst haben. Die Anschuldigungen dementierte die Agentur des Schauspielers und reichte zudem eine Klage gegen Sae-rons Familie wegen falscher Behauptungen ein.

Bist du selbst depressiv oder hast du Suizid-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

ActionPress Kim Sae-ron im Dezember 2017

Getty Images Kim Soo-hyun im Oktober 2014