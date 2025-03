Mit diesem Casanova hat "The 50"-Georgina den ersten TV-Kuss

In der zweiten Folge der Reality-TV-Show The 50 geht es heiß her. Bei einer ausgelassenen Poolparty, bei der reichlich Alkohol fließt, kommen sich Georgina Fleur (34) und Yasin Mohamed (33) näher. Die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin sei dem Charme des TV-Casanovas sofort verfallen, wie sie betont. Es kommt, wie es kommen sollte: Die beiden knutschen schließlich auf dem Sofa. Für Yasin ist das nichts Neues, für Georgina ist es jedoch der erste Fernsehkuss jemals. "Ich bin der erste Typ, den sie in einem TV-Format geküsst hat", prahlt der Münchner stolz im Einzelinterview.

Nach dem kurzen Flirt gehen die beiden getrennt voneinander ins Bett. Yasin bleibt aber nicht lange allein. Zuerst bekommt er Besuch von der ehemaligen DSDS-Kandidatin Melody Haase (31) und im Anschluss schaut die Are You The One?-Bekanntheit Christin Okpara (29) bei dem Player vorbei. Melody stellte bereits auf Instagram klar, dass nichts zwischen ihnen gelaufen sei. "Wir haben nur kurz geredet und wie ich am Anfang der Sendung sage, waren wir nur Freunde", macht die 31-Jährige deutlich.

Yasins und Georginas auflodernde Romanze ist am nächsten Tag Gesprächsthema Nummer eins. Die Kandidatin Raffa kritisiert das Verhalten des Realitystars scharf. Bereits in der ersten Staffel begann Yasin eine Romanze mit Jenny Elvers (52). Raffa fragt sich, ob das alles nur die Taktik des Herzensbrechers sei. "Wieso musst du immer so sein? Das ist doch kein Datingformat", stellt sie ihn zur Rede. Doch Yasin ist sich sicher mit seiner Entscheidung: "Momentan sieht es so aus, als hätte ich meinen Weg gefunden und ich werde nach Dubai ziehen zu Georgina."

Anzeige Anzeige

Instagram / yasin__11_ Yasin Mohamed, Realitystar

Anzeige Anzeige

Instagram / raffasplasticlife Raffa's Plastic Life, YouTuberin

Anzeige Anzeige

Anzeige