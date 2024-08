"Hatten Spaß": Jenny Elvers verrät Details zu Yasin-Flirt

Jenny Elvers (52) und Yasin Mohamed (33) nahmen vor wenigen Monaten an der Show The 50 teil – und bandelten wohl miteinander an. In der Talkshow "deep und deutlich" kommt die Schauspielerin auf ihren einstigen Flirt zu sprechen und findet ehrliche Worte, was die Liaison betrifft: "Yasin und ich hatten Spaß miteinander und es passte für den Moment. Es war nie anders geplant." Ferner erklärt der Realitystar einen der möglichen Gründe dafür, warum es nur bei einer Liebelei blieb: "Ich habe einen großen Jungen, der ausgezogen ist, und ich brauche keinen Nachschub an der Stelle."

Zwischen Yasin und Jenny besteht ein Altersunterschied von fast 20 Jahren – und für diesen wurde die 52-Jährige öffentlich viel kritisiert. Während des Interviews erklärt sie, dass dies ein häufiger vorkommendes Problem in der Welt der Promi-Ladys sei: "Es war ein Riesen-Aufschrei. Egal, ob Heidi Klum (51), Madonna (66) oder Demi Moore (61) – sie wurden alle zerlegt aufgrund ihrer jüngeren Männer." Was ihr Liebesleben anbelangt, sei es bereits seit einigen Jahren nicht einfach für die TV-Bekanntheit. "Für mich ist es schwierig, jemanden ganz normales kennenzulernen", reflektiert Jenny und führt aus: "Ich habe in den letzten Jahren nicht diese ganz tiefen Beziehungen gehabt, wo ich gesagt habe: 'Das ist echt Liebe'. Weil ich es auch nicht zugelassen habe."

Obwohl Yasin eine unpassende Bemerkung über Jenny machte, nachdem beide während der Sendung Geschlechtsverkehr gehabt haben sollen, scheint sich die hitzige Situation mittlerweile beruhigt zu haben. Das plauderte die Moderatorin vor einer Weile auf TikTok aus. "Wir sind da relativ entspannt, tiefenentspannt. Ich habe bestimmt ganz viele schlechte Eigenschaften, aber nachtragend bin ich nicht." Für sein Verhalten während "The 50" entschuldigte sich Yasin außerdem öffentlich bei seiner einstigen Mitstreiterin.

Getty Images Jenny Elvers, Schauspielerin

Instagram / yasin__11_ Yasin Mohamed, Influencer

