Papst ist krank: König Charles' Besuch im Vatikan abgesagt

König Charles III. (76) und Königin Camilla (77) müssen ihren geplanten Besuch im Vatikan verschieben. Ursprünglich sollte das britische Königspaar Papst Franziskus I. während ihrer Italienreise vom 7. bis 10. April besuchen. Doch der Gesundheitszustand des 88-Jährigen lässt ein Treffen derzeit nicht zu. Deshalb fällt der Besuch aus, wie der Buckingham Palace bestätigt. Auf ärztlichen Rat hin benötigt der Papst nach gesundheitlichen Problemen eine längere Phase der Erholung. Das Besuchsprogramm des Königspaares in Italien wird trotzdem fortgesetzt, allerdings mit Anpassungen.

Der Pontifex war aufgrund einer schweren Lungenentzündung ins Krankenhaus eingeliefert worden, wobei ihm seine gesundheitliche Vorgeschichte zusätzlich zusetzte: Bereits in jungen Jahren erlitt er eine Pleuritis (Brustfellentzündung) und ihm mussten operativ Teile eines Lungenflügels entfernt werden. Nach fünf Wochen Klinikaufenthalt kehrte er in den Vatikan zurück, wo er sich allerdings nach wie vor schonen muss. Seine Ärzte haben ihm mindestens zwei Monate Ruhe verordnet, wie BBC berichtet. König Charles und Queen Camilla übermittelten ihm bereits persönliche Genesungswünsche in Form eines Briefes.

Das angesetzte Treffen hätte nicht nur ein seltenes Aufeinandertreffen von Kirchenoberhaupt und britischem Monarchen dargestellt, sondern auch eine Fortsetzung der Beziehungen, die bereits früher geknüpft wurden. König Charles und Papst Franziskus trafen bereits in der Vergangenheit aufeinander. Zuletzt im Jahr 2019 als der britische Regent noch als Prinz von Wales fungierte und Queen Elizabeth II. noch lebte. Wann der Besuch nachgeholt wird, ist unklar. Allerdings sollen Charles und Camilla sich so bald wie möglich mit dem Papst treffen wollen – insofern es seine Gesundheit dann zulässt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Papst Franziskus I. im Februar 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images König Charles und Königin Camilla, Dezember 2024

Anzeige Anzeige