Selena Gomez freut sich darauf, irgendwann Mutter zu sein

Selena Gomez (32) hat mit Jay Shetty (37) in dem nach ihm benannten Podcast offen über ihre Zukunftspläne gesprochen und verraten, wie sehr sie sich darauf freut, eines Tages Mutter zu werden. Die Sängerin, die durch Serien wie "Wizards of Waverly Place" bekannt wurde, erklärte: "Ich weiß natürlich nicht, was passieren wird, aber ich liebe Kinder." Ihr Verlobter, der Musikproduzent Benny Blanco (37), war ebenfalls Teil des Gesprächs und bestätigte Selenas besondere Verbindung zu Kindern. Die Sängerin schwärmte gegenüber Jay Shetty auch von ihrer kleinen Schwester Gracie (11), die sie abgöttisch liebt.

Während des Gesprächs gab Benny interessante Einblicke in Selenas Persönlichkeit. Er beschrieb sie als sehr schüchtern – es sei denn, sie ist mit sehr jungen Menschen zusammen. "Wenn sie einen Raum betritt, versucht sie normalerweise, in der Menge zu verschwinden", verriet er, fügte aber hinzu: "Sobald Kinder da sind, ist es das einzige Mal, dass ich sie so sehe. Sie geht sofort zu den Kindern und unterhält sich stundenlang mit ihnen." Er vermutet, dass diese besondere Verbindung auch an ihren Wurzeln als Kinderstar liegen könnte.

Selena erzählte weiter, wie sich ihre Perspektive auf die Liebe im Laufe der Jahre verändert hat. Nach einer fünfjährigen Single-Phase, in der sie laut eigener Aussage zunächst mit der Einsamkeit kämpfen musste, lernte sie durch Freundschaften und Selbstreflexion, ihr Leben auch ohne Partner zu genießen. Damals plante sie, mit 35 Jahren ein Kind zu adoptieren, sollte sie keinen Partner finden. Dann kam ihr jetziger Verlobter in ihr Leben. "Ich kann nicht glauben, dass ich meinen besten Freund heiraten darf", sagte sie. Bei Benny spüre sie eine seltene Verbindung: "Ich habe losgelassen, was ich mir wünschte, und angefangen, das zu schätzen, was ich habe. Und jetzt fühlt sich alles richtig an." Auch Benny schwärmte kürzlich von seiner Liebsten und wie sicher er sich von Anfang an war, dass er mit Selena Nachwuchs haben wolle.

Instagram / selenagomez Selena Gomez und Benny Blanco, Musiker

Getty Images Selena Gomez und Benny Blanco, Dezember 2024

