Benny Blanco war sich nach erstem Kuss sicher mit Selena

Benny Blanco (37) und Selena Gomez (32) geben immer mehr Einblicke in ihre romantische Beziehung. Während eines gemeinsamen Gesprächs in der Serie "Countdown To" von Spotify erzählte der Musiker, dass er sich schon nach dem ersten Kuss ganz sicher war, dass Selena für ihn die Frau fürs Leben sei. "Ich wusste es sofort nach dem Kuss, ich dachte: 'Oh wow. Ich werde diese Person wahrscheinlich heiraten'", erklärte er und korrigierte sich dann: "Na ja, ich sagte nicht heiraten, aber ich dachte: 'Ich werde wahrscheinlich ein Baby mit dieser Person haben.'" Selena, die daneben saß, reagierte sichtlich gerührt und erwiderte lächelnd: "Das ist so süß."

Im Interview teilten sie auch Erinnerungen an ihre ersten Treffen. Ihr erstes Date fand bei einem gemeinsamen Essen im Jitlada Thai Restaurant am Sunset Boulevard statt. Benny habe zunächst nicht einmal gewusst, dass es sich um eine romantische Verabredung handelte. Später habe Selena ihm eine Nachricht geschickt und geschwärmt: "Ich hatte die beste Zeit seit Jahren. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich zuletzt so viel Spaß hatte." Der Songwriter sagte außerdem, dass er sich während dieser Zeit oft von Selenas Aussagen für Songideen inspirieren ließ.

Doch obwohl die Turteltauben erst vor einigen Monaten ihre Verlobung öffentlich gemacht hatten, stand die Hochzeit für sie zuletzt nicht an erster Stelle. Selena und ihr Liebster fokussierten sich nämlich ganz auf ihr gemeinsames Album "I Said I Love You First". Diese musikalische Liebeserklärung soll eine Sammlung ihrer gemeinsamen Erlebnisse und Gefühle werden. "Ich habe das Gefühl, dass dies eine ganz besondere Zeit ist, die wir in das Album einbringen können. Es ist eine Chance für uns, unser Herz komplett zu öffnen und das mit der Welt zu teilen. Das ist im Moment mein Hauptaugenmerk", erklärte die Sängerin im Interview mit Rolling Stone.

Anzeige Anzeige

Getty Images Selena Gomez und Benny Blanco im März 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Selena Gomez, 2025

Anzeige Anzeige