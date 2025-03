Selten: Heidi Klum mit Tochter Lou in New York gesichtet

Heidi Klum (51) wurde am vergangenen Wochenende in New York City mit ihrer Tochter Lou Samuel (15) bei einem seltenen Auftritt in der Öffentlichkeit gesichtet. Nach einem gemeinsamen Shopping-Trip strahlte die 15-Jährige auf Bildern, die der Daily Mail vorliegen, neben ihrer berühmten Mutter. Lou, deren Vater der britische Sänger Seal (62) ist, überraschte dabei mit ihrer Größe, denn sie überragte ihre 1,75 Meter große Mutter mühelos. Während Heidi in einer lässigen Kombination aus Jeans, grauem Mantel und schwarzem Schal unterwegs war, setzte Lou auf ein gemütliches Outfit mit Jeans, grauem Sweatshirt und einem Wollschal.

Lou ist die Jüngste von Heidis vier Kindern und lebt – wie auch ihre älteren Geschwister Leni Klum (20), Henry und Johan – normalerweise eher abgeschirmt von der Öffentlichkeit. Doch in den letzten Jahren treten die Kinder des Models und ihres Ex-Mannes zunehmend ins Rampenlicht. Lou ist auch vermehrt auf dem Instagram ihrer Mutter in süßen Schnappschüssen zu sehen, die während verschiedener Reisen und Veranstaltungen aufgenommen wurden. Und Heidi gab kürzlich sogar Details zu ihrer Tochter preis und verriet, dass Lou eine Vorliebe für Kunst und Debattier-Turniere habe. Zudem würde die Teenagerin in ihrem Schulchor singen, wie Heidi im Interview mit Access Hollywood schwärmte: "Sie interessiert sich für alles, das finde ich so toll!"

Dass Kreativität in der Familie großgeschrieben wird, ist längst bekannt. Bereits 2021 betonte Heidi, dass Lou im Gegensatz zu ihren Geschwistern ihre Liebe für Halloween mit ihr teile und eigenständig kunstvolle Kostüme entwerfe. Diese Liebe zur Kreativität zeigt sich auch in anderen Bereichen – etwa bei der gemeinsamen Entwicklung diverser Projekte mit ihrer Mutter, wie zuletzt einer virtuellen Plattform, die Vielfalt und Körperpositivität fördert. Immer wieder wird deutlich, wie die Familie ihre individuellen Leidenschaften in Projekten und Auftritten miteinander verbindet. Und dass Lou hoch hinaus will, ist offensichtlich – zumindest die Körpergröße dazu hat sie allemal.

Anzeige Anzeige

Getty Images Lou Samuel und Seal

Anzeige Anzeige

ActionPress / BFA Heidi Klum mit ihren Kids Lou, Johan und Leni und Ehemann Tom Kaulitz, Oktober 2024

Anzeige Anzeige