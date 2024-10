Stolze Heidi Klum lobt Tochter Lou für Halloween-Kostüme

Modelmama Heidi Klum (51) ist dafür bekannt, dass sie mit ihren spektakulären Kostümen und Partys die unangefochtene Königin von Halloween ist! Eines ihrer Kinder scheint in dieser Hinsicht ganz nach der Mutter zu kommen, wie sie im Gespräch mit People bei der Eröffnung von Crazy Pizza in New York City am Dienstag verrät. Zwar haben alle vier Kinder Leni (20), Henry (19), Johan (17) und Lou (15) sich ihre Kostüme dieses Jahr komplett selbst ausgedacht und liebten es, doch eine Tochter stach mit ihren Ideen besonders hervor: "Ich meine vor allem Lou. Sie macht ihr eigenes Ding."

Die Germany's Next Topmodel-Chefjurorin lobt ihre kreative Tochter im Laufe des Gesprächs weiter: "Sie ist ziemlich talentiert, ich muss sagen, talentierter als ich, wenn es darum geht, Dinge zu basteln." Heidi erläutert im Detail, wie die Vorbereitungen ihres Nachwuchses dabei aussehen: "Sie kauft alle Accessoires und setzt sich dann eine richtige Schutzmaske auf." Der Grund dafür sei, dass sie nicht den ganzen Staub einatmet, während sie ihre gruseligen Outfits zusammenstellt, wozu auch das "Abschleifen" und "Bauen" von einzelnen Bestandteilen zählen.

Die 51-Jährige gab erst vor Kurzem ganz ehrlich zu, dass ihr die große Enthüllung der mit Spannung erwarteten Halloween-Kostüme immer noch ziemlich zu schaffen macht. Im Interview mit People beschrieb sie offen, was genau ihr solche Sorgen vor dem Auftritt auf dem roten Teppich bereitet: "Ich bin immer nervös, weil es keine wirkliche Anprobe gibt. Ich kann kein echtes Fitting machen, bevor ich es trage. Ich weiß also nie, ob alles funktioniert, bis zum Tag selbst. Und dann passiert etwas, und ich denke: 'Oh Gott.'"

Getty Images Heidi Klum als Jessica Rabbit, Oktober 2015

Dude/MEGA Heidi Klum im Oktober 2018

