Zu oft beim Schönheitsdoc? AYTO-Tano lästert über Tori

Tano und Tori haben sich bei Are You The One? auf Anhieb gut verstanden. Doch in Folge 15 erlaubt sich der Social-Media-Star einen groben Schnitzer, den ihm die Content Creatorin wohl nicht so schnell verzeihen sollte. Während Tano, Levin und Joshi Josh gemeinsam im Pool planschen, fällt Letzterem auf, dass Tori "eigentlich sogar echt nicht mal hässlich" sei. Dem kann Tano nur zustimmen, er ergänzt jedoch: "Bruder, die ist aber auch nicht echt. Die hat einfach guten Arzt gehabt."

Der respektlose Kommentar des Kandidaten macht in der AYTO-Villa schnell die Runde. "Was denn? Wir haben einfach einen coolen Talk unter Männern gehabt", rechtfertigt sich Tano zuerst ganz lässig und amüsiert. Doch nur wenige Momente später scheint er dann doch vom Schuldbewusstsein gepackt – um weiterhin gut dastehen zu können, schiebt er Mitstreiter Levin die Schuld in die Schuhe und behauptet, der 25-Jährige habe den blöden Spruch geklopft. Nach all dem Hin und Her hat selbstverständlich auch Tori von all dem Wind bekommen und sucht das Gespräch zu Tano. "Findest du das nicht gemein? Also, ich finde das gemein", stellt sie klar. Der Kommentar an sich habe sie nicht verletzt, sie könne es jedoch nicht gutheißen, wenn hinter ihrem Rücken über sie geredet wird. Mittlerweile scheint der 23-Jährige zwar mitbekommen zu haben, dass seine Worte nicht nett gewesen sind, doch gibt er es noch immer nicht ganz zu. "Dein Arzt hat gute Arbeit gemacht. Deswegen sind deine Zähne und deine Nase fresh", sagt er und lacht.

Diesen Ausrutscher scheint Tori Tano also noch einmal verziehen zu haben – mag wohl daran liegen, dass sie weiß, wie der TikToker tickt. Die zwei sind sich auch nahezu hundertprozentig sicher, dass sie eines der zehn gesuchten Perfect Matches sind. "⁠Tori hat genau das mitgebracht, was ich vorher angegeben hatte. Deshalb war ich mir auch ziemlich schnell sicher, dass sie mein Perfect Match sein muss", erklärt Tano gegenüber Promiflash. Das werden sie aber bis zum Ende der Show nicht mehr herausfinden, da sie ihre Matchbox-Entscheidung für insgesamt 40 Tausend Euro an Sophia Thomalla (35) verkauft haben. Doch wie dem auch sei: "Das Angebot, das wir in der Matchbox-Entscheidung erhalten haben, hat meine Vermutung eigentlich nur noch verstärkt", fügt der Kandidat hinzu.

RTL "Are You The One?"-Kandidatin Tori

RTL Tano, "Are You The One?"-Kandidat, Staffel sechs

