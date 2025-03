Bei Polizeikontrolle: Namenschaos mit Anna-Maria Ferchichi

Heute ist Anna-Maria Ferchichi (43) zwar schon seit 13 Jahren mit Rapper Bushido (46) verheiratet, die TV-Bekanntheit gab aber bereits zwei Männern zuvor das Jawort. Auch ihr Nachname hat sich dementsprechend schon ein paar Mal geändert – was bei einer Polizeikontrolle zu Verwirrungen führte. "Weißt du, was ich mal hatte bei einer Kontrolle, was richtig peinlich war?", beginnt sie in ihrem Podcast "Zwischen Dubai und Köln – mit Anna-Maria und Kim" die Situation ihrer Gesprächspartnerin Kimberly Devlin-Mania zu schildern, in der ihre verschiedenen Nachnamen beinahe zum Problem geworden wären.

Anna-Maria sei in Berlin mit dem Auto unterwegs gewesen und dabei in eine allgemeine Verkehrskontrolle gekommen. Als sie dabei ihren Führerschein vorzeigen musste, fiel etwas auf: Auf dem Dokument stand noch Lagerblom, der Nachname ihres zweiten Ehemanns Pekka Lagerblom (42). "Das hatte ich tatsächlich auf meinem Führerschein, bis ich in Dubai war", gesteht sie etwas verlegen. Sie habe ihn nie aktualisieren lassen, da sie zu Ausweiszwecken ja noch ihren Personalausweis gehabt habe. Als sie den dann zum Abgleich dem Beamten übergab, sei die Verwirrung groß gewesen: Darauf stand Anna-Maria Ferchichi sowie ihr Mädchenname Lewe. Eine Frau mit drei verschiedenen Namen – der ein oder andere Polizist wäre da wohl stutzig geworden. "Der hat mich dann Gott sei Dank erkannt [...] und hat mir das dann geglaubt. Weil ansonsten hätte man da ja irgendwie ein Problem", erinnert sie sich kleinlaut lachend.

Den finnischen Fußballspieler heiratete die inzwischen achtfache Mama im Jahr 2005. Ihre Ehe war aber nicht von langer Dauer: Schon vier Jahre später wurde sie wieder geschieden. Dass sie bereits mit 19 Jahren schon einmal vor den Traualtar getreten war, wissen die wenigsten. Pravit Anantapongse – ein Backgroundtänzer ihrer Schwester Sarah Connor (44) – eroberte das Herz der jungen Frau. Aus dieser Ehe stammt auch ihr erster Sohn Montry Lewe. Seine sieben jüngeren Geschwister bekam Anna-Maria aber alle gemeinsam mit ihrer großen Liebe Anis Ferchichi aka Bushido.

Getty Images Pekka Lagerblom, Fußballspieler, 2004

Instagram / pravit_a Bushido und Pravit Anantapongse im Februar 2020

