Neu-Mama Liz Kaeber teilt rührende Worte an ihren Sohn Loki

Bei diesen rührenden Worten von Liz Kaeber (32) an ihren Sohn Loki bleibt wohl kein Auge trocken. Auf Instagram teilt die Bachelor-Bekanntheit zwei zuckersüße Fotos, auf denen sie mit ihrem Baby kuschelt. Dazu formuliert die frischgebackene Mama einen emotionalen Text: "Mein Sohn, du bist der größte Reichtum meines Lebens, und keine Worte dieser Welt werden jemals beschreiben können, wie sehr ich dich liebe."

Die ersten Wochen als Mutter waren nicht immer einfach für Liz. Nicht nur einmal redete sie offen mit ihren Fans über die große Umstellung und die Schwierigkeiten, die das Mamasein mit sich bringt. Auch in diesem Beitrag kommt sie wieder darauf zu sprechen. "So schwer und herausfordernd die ersten Wochen für mich waren, genauso besonders und einzigartig waren sie", erklärt sie und fügt hinzu: "Ich werde keinen dieser Augenblicke mit dir vergessen. Du bist so ein wundervoller, lieber und aufgeschlossener kleiner Mann, der jetzt schon so unendlich viel Liebe schenkt." Bei all den Herausforderungen überwiegt für die 32-Jährige das Glück. "Ich hoffe, du behältst dir dein unendlich süßes Lächeln immer bei und deine so fröhliche Art. Danke, dass du mich zur Mama gemacht hast und seit zwei Monaten zum glücklichsten Menschen dieser Welt", schwärmt sie.

Der kleine Loki erblickte am 26. Januar 2025 das Licht der Welt. Mit den Worten "unser größter Segen" stellten Liz und ihr Ehemann Nick Maerker ihren ganzen Stolz ihrer Instagram-Community vor. In den Monaten vor der Geburt hielt Liz ihre Fans regelmäßig auf dem Laufenden. "Unser kleiner Mann wiegt nun circa 3400 Gramm und ist 52 Zentimeter groß", schrieb sie knapp zwei Wochen vor der Geburt und kündigte damit an, dass es jederzeit so weit sein könne.

Instagram / lizkaeber Liz Kaeber und ihr Sohn Loki im März 2025

Instagram / lizkaeber Liz Kaeber mit ihrem Sohn Loki und ihrem Ehemann Nick Maerker

