Ungewöhnlicher Name: Liz Kaebers Baby ist auf der Welt

Liz Kaeber (32) könnte im Moment wohl kaum glücklicher sein! Die Influencerin verkündet voller Stolz auf ihrem Instagram-Profil, dass ihr erstes Baby das Licht der Welt erblickt hat. "Unser größter Segen", schwärmt die frischgebackene Mutter und verrät zudem den Namen ihres Schatzes sowie das Geburtsdatum: "Loki. 26.01.2025." Zusätzlich gewährt sie ihrer Community direkt ein paar Einblicke in ihr Glück: Sie veröffentlicht unter anderem eine Schwarz-Weiß-Aufnahme, auf der sie gemeinsam mit ihrem Mann Nick und ihrem Baby Loki im Krankenhausbett posiert.

Liz' Fans sind bei diesen Neuigkeiten ganz aus dem Häuschen. In der Kommentarspalte tummeln sich schon wenige Minuten nach der Verkündung zahlreiche Gratulanten. "Oh, wie schön. Glückwunsch!", "Herzlichen Glückwunsch. Ich freue mich so sehr. Von Herzen nur das Beste für euch" oder auch "Herzlichen Glückwunsch. Wie süß der kleine Schatz ist [...]", heißt es unter anderem von drei Usern.

Vor wenigen Tagen machte Liz auf der Social-Media-Plattform noch deutlich, dass sie großen Respekt vor der bevorstehenden Geburt hat. Die ehemalige Bachelor-Kandidatin erklärte: "Angst ist das falsche Wort. Ich habe sehr viel Respekt vor dieser Erfahrung. Man weiß letztlich nicht, was auf einen zukommt." Zudem betonte sie, dass sie sich die Entbindung sehr herausfordernd vorstellt. Wie die Geburt letztendlich ablief, behält Liz aber bislang noch für sich.

Instagram / lizkaeber Nick Maerker mit seinem Sohn Loki

Instagram / lizkaeber Nick Maerker und Liz Kaeber, November 2024

