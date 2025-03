Prinz Harrys Vertrauensperson verlässt seine Organisation

Mark Dyer gilt als langjähriger Unterstützer und enger Begleiter von Prinz Harry (40). Nun hat er seine formalen Rollen innerhalb der wohltätigen Organisation Sentebale beendet, die der royale Aussteiger gemeinsam mit Prinz Seeiso im Jahr 2006 gegründet hatte. Die Charity-Organisation teilte laut Daily Mail mit, dass Mark und vier weitere Vorstandsmitglieder diese Woche ihren Rücktritt erklärt hätten. Mark war von Beginn an als Treuhänder für die Organisation tätig, die sich zunächst auf die Unterstützung von Kindern und Jugendlichen in Lesotho und Botswana konzentrierte. Weder er selbst noch Sentebale wollten sich zu seinem Abschied ausführlich äußern. Die Organisation erklärte lediglich, die Veränderungen seien Teil eines strategischen Kurswechsels, um sich jetzt breiter auf Themen wie Jugendgesundheit und Klimaresistenz zu fokussieren.

Mark wird in Prinz Harrys Kreisen oft als eine Art "zweiter Vater" bezeichnet. Der ehemalige Offizier der Welsh Guards stand Harry nach dem Tod seiner Mutter Diana (✝36) stets zur Seite und übernahm eine wichtige Rolle in seinem Leben – insbesondere während Harrys Jahren zwischen Schule und Militärdienst. So organisierte er Reisen nach Australien, Argentinien und Lesotho, wo der junge Prinz die Inspiration für die Gründung von Sentebale fand. Diese enge Verbindung wurde auch bei privaten Anlässen sichtbar: Mark war Brautführer auf Harrys Hochzeit mit Herzogin Meghan (43) im Jahr 2018. Zudem wird spekuliert, dass er der Patenonkel von Harrys Sohn Archie (5) sein könnte.

Schon früher wurde berichtet, dass Mark lange als einer der letzten engen Vertrauten von Harry in Großbritannien galt – nachdem sich der Prinz durch Veröffentlichungen wie seine Biografie "Reserve" und die Netflix-Dokumentation mit vielen Menschen entzweit hatte. Vor allem die Enthüllungen in seinen Memoiren stießen auf breite Kritik. Laut Fabulous hatte Mark hingegen stets eine stabile und loyale Beziehung zu Harry, was ihn zu einer wichtigen Bezugsperson in dessen Leben machte.

Getty Images Mark Dyer, Mai 2024

Getty Images Mark Dyer und Prinz Harry im Jahr 2016 in London

