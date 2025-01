Lisa Mantler und ihr Jonas genießen Sommerurlaub als Eltern

Vor wenigen Monaten wurden Lisa Mantler (22) und ihr Ehemann Jonas erstmals Eltern – im November durften sie einen kleinen Sohn auf der Welt begrüßen. Als Vollzeit-Influencerin teilt die Blondine immer wieder gerne Einblicke in ihren Alltag als Neu-Mama auf Instagram. Jetzt überrascht sie ihre Follower mit süßen Urlaubsgrüßen aus dem warmen Gran Canaria! Zusammen mit ihrem kleinen Sprössling genießt die junge Familie jede Menge Sonnenlicht. "Der Urlaub ist anders, aber so viel aufregender! Ich liebe es, dass es nicht mehr nur um uns zwei geht... Ich liebte uns zwei so sehr, aber ich liebe uns drei noch mehr", schreibt Lisa dazu.

Ihrem Sohn scheint es auf der Insel auch zu gefallen, obwohl er laut Lisa nicht an so viel Sonnenlicht gewöhnt sei. "Etwas Neues für unser kleines Baby. Er ist nicht an dieses Wetter gewöhnt oder daran, dass es draußen so hell ist, jeder Tag ist neu und aufregend für ihn", schildert die Influencerin. Dabei ist der Urlaub etwas ganz Besonderes – vor allem für Jonas. Angeblich macht seine Familie schon seit fast 40 Jahren Urlaub auf genau dieser Insel. Dass sie nun diese Tradition fortführen können, freue Lisa sehr.

Lisa und Jonas' Sohn entwickelt sich in seinem zarten Alter schon zu einem echten Jetsetter. Denn noch vor wenigen Tagen durfte der Kleine schon im verschneiten Österreich seinen allerersten Schneefall erleben. Dieser Moment rührte Lisa so sehr, dass sie ihn mit ihrer Community teilen wollte. "Babys und Kinder inspirieren mich so sehr! Sie freuen sich über kleine Dinge... Dinge, die wir nicht einmal erkennen oder uns die Zeit nehmen, sie zu genießen", schrieb sie damals zu einem Beitrag im Netz. Das Schneegestöber in den Bergen verfolgten sie allerdings nicht unter freiem Himmel, sondern von der Fensterbank in ihrer Ferienwohnung.

Instagram / lisa Jonas Jay und Lisa Mantler, Social-Media-Stars

Instagram / lisa Lisa Mantler mit ihrem Mann Jonas und ihrem Sohn, Januar 2025

