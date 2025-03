Ex-Freundin lacht über JJ Slaters Beziehung mit Katie Price

Die britische Reality-TV-Bekanntheit Ella Morgan hat sich zu der neuen Beziehung ihres Ex-Freundes John Joe Slater mit Katie Price (46) geäußert. Im Gespräch mit Paul C. Brunson im Podcast "We Need To Talk" erklärte die 31-Jährige: "Es bringt mich zum Lachen, dass er mich als 'verrückt' bezeichnete, aber jetzt mit Katie zusammen ist." Ella und JJ haben sich während der gemeinsamen Dreharbeiten für "Married At First Sight UK" im Jahr 2023 kennengelernt – doch ihre Romanze ging nicht über die TV-Show hinaus.

Ihre gemeinsame Zeit war kurz, aber intensiv, betonte Ella. Sie habe acht Monate lang gebraucht, um über ihren Verflossenen hinwegzukommen. Mittlerweile habe sie die Liaison aber verarbeitet: "Ich bin jetzt völlig über ihn hinweg und wünsche ihm das Beste. Ich wünsche auch Katie das Beste. Wenn sie glücklich sind, dann sind sie glücklich." Katie und JJ sind bereits seit Anfang des vergangenen Jahres zusammen. Die Realitystars lernten sich über Instagram kennen und es funkte scheinbar sofort.

Während es anfangs so wirkte, als hätten Katie und JJ eine rosige Zukunft vor sich, machen in letzter Zeit vermehrt Trennungsgerüchte die Runde. Ein Insider verriet vor wenigen Wochen gegenüber dem Magazin Closer, dass JJ sich in der Beziehung zu dem Erotikmodel lediglich wie ein Beifahrer fühlt. "Er ist ein Fußabtreter und er spürt, dass der Schmutz an ihm abgewischt wird", meinte die interne Quelle zu wissen.

Instagram / ellamorganc Ella Morgan, britische Reality-TV-Bekanntheit

Mediennummer: 46632147 JJ Slater und Katie Price im Januar 2025

