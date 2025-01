Stehen Katie Price und JJ Slater kurz vor einem Liebes-Aus?

Es scheint, als befänden sich Katie Price (46) und ihr Freund JJ Slater in einer schweren Beziehungskrise. Wie ein Insider gegenüber Closer verrät, soll insbesondere der ehemalige "Married At First Sight"-Teilnehmer unzufrieden in seiner Partnerschaft sein und das Gefühl haben, die Rolle eines Beifahrers im Leben des Erotikmodels zu übernehmen. "Er ist keine Ausnahme von Katies früheren Beziehungen – er ist ein Fußabtreter und er spürt, dass der Schmutz an ihm abgewischt wird", schildert die Quelle und fügt hinzu: "Er fühlt sich wie das Schlusslicht in Katies Rangordnung."

Die ehemalige "I'm A Celebrity"-Teilnehmerin verbringe demnach mehr Zeit damit, sich um ihr Äußeres zu kümmern, als sich mit ihrer Beziehung zu befassen – weshalb Katies jüngste Schönheitsoperation dem 31-Jährigen auch ein Dorn im Auge sein soll. "JJ hat Katie in die Türkei begleitet, obwohl er sehr deutlich gemacht hat, dass er nicht findet, dass sie diese Operation braucht", betont der Informant. Der Brite wünsche sich mehr Zweisamkeit mit seiner Liebsten und empfinde es zudem als sehr belastend, sich wie ein "Chauffeur und Teilzeit-Kindermädchen" zu fühlen.

Berichten zufolge kriselt es schon seit einiger Zeit zwischen der 46-Jährigen und ihrem Partner. Das Paar, das seine Beziehung Anfang 2024 öffentlich gemacht hat, verbrachte nicht nur Weihnachten getrennt, sondern soll sich angeblich auf einer Party vor wenigen Wochen ignoriert haben. "Katie und JJ kamen getrennt zur Geordie Shore-Premiere an und sprachen ein paar Stunden lang überhaupt nicht miteinander", enthüllte ein Tippgeber gegenüber The Sun und ergänzte: "Sie standen auf der anderen Seite des Raumes und ihre Stimmung wirkte wirklich eisig."

Instagram / katieprice JJ Slater und Katie Price

Instagram / katieprice JJ Slater und Katie Price im März 2024

