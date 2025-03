Walentina Doronina sucht wieder nach neuen Männern zum Daten

Walentina Doronina (24) scheint in der Liebe einfach kein Glück zu haben. Aktuell ist die Reality-TV-Bekanntheit Single – doch das könnte sich schon bald ändern. Denn die Blondine fährt schwere Geschütze auf und stürzt sich wieder ins Dating-Leben. Über ihre Instagram-Story schaltet sie einen großen Aufruf: Sie wird als Single-Lady in einem der Videos von YouTuber Ceddo zu sehen sein und sucht dafür Bewerber. Ceddo verhilft seinen Auserwählten zur "großen Liebe", indem er ihnen blind sechs Kandidaten vorstellt. Die werden dann mit Fragen bombardiert und anschließend nacheinander rausgekickt, bis ein Gewinner übrig bleibt. Dabei stehen die sechs Mitstreiter hinter einer Leinwand, die mit jeder Frage ein Stückchen nach oben gehoben wird – erst sieht man nur die Schuhe, zum Schluss den ganzen Körper. Offensichtlich darf auch Walentina auf diese Weise bald schon sechs Männer kennenlernen.

Ob die Videos von Ceddo eine große Erfolgsquote in Sachen Liebe erzielen, ist jedoch fraglich. Immerhin waren schon andere Realitystars wie Jill Lange (24) und Wilson Coenen bei Ceddo und haben sich mit seiner Hilfe ins Dating-Abenteuer gestürzt – und das hat damals für keinen von beiden etwas gebracht. Die Wahrscheinlichkeit, dass Wale also nur zum Spaß bei dem Internetformat mitmacht, ist also recht groß. Dennoch scheint sie tatsächlich auf der Suche nach einem Partner zu sein. Gegenüber Bild meinte sie im Februar noch: "Meine Pläne sind jetzt tatsächlich, auch mal was Ernsthaftes zu finden. Den Partner für das Leben, eine Familie irgendwann zu gründen. So mit 28 würde ich jetzt schon gerne irgendwie Mutter werden."

Bis vor wenigen Wochen datete Walentina noch ihren Germany Shore-Kollegen Calvin Steiner – doch das ging recht schnell in die Brüche. Davor befand sie sich in einer eher holprigen, mitunter sehr chaotischen Beziehung mit Can Kaplan. Die beiden waren zusammen in mehreren TV-Formaten gewesen und hatten sich sogar verlobt. Doch während Wales Teilnahme an Germany Shore erklärte sie die Beziehung für beendet – ohne dass Can etwas davon wusste. Noch dazu standen immer wieder Gerüchte über häusliche Gewalt im Raum, die Walentina nach wie vor beteuert.

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina und Calvin Steiner, 2024

Panama Pictures / ActionPress Can Kaplan und Walentina Doronina, TV-Bekanntheiten

