Sarah Michelle Gellar sorgt für "Buffy"-Comeback-Fieber

Sarah Michelle Gellar (47) lässt die Herzen der Fans höher schlagen: Die Kultserie Buffy – Im Bann der Dämonen könnte jetzt tatsächlich zurückkehren. Die Schauspielerin, die von 1997 bis 2003 die Titelheldin Buffy Summers spielte, bestätigte, dass sie an einem Revival-Projekt beteiligt ist. Auf Instagram wandte sie sich direkt an ihre Follower: "Ich habe immer auf die Fans gehört und euren Wunsch vernommen, 'Buffy' und ihre Welt erneut zu besuchen." Gemeinsam mit Regisseurin Chloé Zhao und den Autorinnen Nora und Lilla Zuckerman arbeitet sie an einer Idee für eine neue Serie. Obwohl noch kein offizieller Startschuss gefallen ist, versicherte sie, dass das Vorhaben konkrete Fortschritte macht: "Ich verspreche euch, wir werden diese Show nur machen, wenn wir wissen, dass wir es richtig machen können."

Die Entscheidung, an dem Revival mitzuwirken, fiel Sarah nicht leicht. Vor drei Jahren erhielt sie einen Anruf von ihrer Freundin und Mentorin Gail Berman, die sie bat, Zhaos Vision für die Serien-Fortsetzung anzuhören. Ein ursprünglich kurzes Treffen entwickelte sich zu einem stundenlangen Gespräch über die Bedeutung der Serie – sowohl für die Fans als auch für die Beteiligten. Nach weiteren intensiven Gesprächen mit Zhao und den Zuckerman-Schwestern entstand schließlich eine erste Idee für die Fortsetzung. Entertainment Weekly zufolge soll das Revival eine neue Jägerin in den Vordergrund stellen, während Sarah in einer wiederkehrenden Rolle zu sehen sein könnte. Hulu soll kurz davor stehen, eine Pilotfolge zu bestellen.

Die "Buffy"-Darstellerin wurde nicht nur durch diese Rolle weltberühmt, sondern bewies später auch in Filmen wie "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast" oder "Scooby-Doo" ihr vielseitiges Talent. Sie stellte in den letzten Jahren mehrfach klar, wie stolz sie auf die Originalserie und deren Vermächtnis sei. Ihre Fans, die über zwei Jahrzehnte hinweg den Wunsch nach einer Wiederaufnahme der Serie äußerten, spielen für sie eine zentrale Rolle. In ihrem Statement auf Instagram schrieb sie: "Vielen Dank an alle Fans, die nicht aufgehört haben, danach zu fragen. Das ist für euch." Mit vier starken Frauen an der Spitze des Kreativteams verspricht die Neuauflage, nicht nur nostalgische Gefühle zu wecken, sondern auch die moderne "Buffy"-Welt neu zu beleben.

Kevin Winter / Getty Der Cast von "Buffy – Im Bann der Dämonen"

Getty Images / Hulton Archive Sarah Michelle Gellar als Buffy

