Verwechslungsgefahr mit Töchtern: Kris Jenner hat neue Frise

Achtung, Verwechslungsgefahr! Kris Jenner (69) überrascht ihre Fans auf Instagram mit einem neuen Look. Im Rahmen einer Party am vergangenen Wochenende probierte die Reality-TV-Bekanntheit mal etwas Neues mit ihren Haaren aus – ihre dunkle Mähne war sleek und schulterlang gestylt. Ein leicht geschwungener Pony sorgte dabei für einen modernen Touch. Ihre Fans mussten bei den Fotos zweimal hinsehen. Denn Kris ähnelte mit ihrem Pixie-Cut vor allem ihren Töchtern Kim (44) und Khloé (40). "Warum siehst du hier wie Kim und Khloé zur selben Zeit aus?" oder "Für eine Minute dachte ich, es war Kim als Kris verkleidet", stellten zwei User irritiert, aber auch begeistert fest. Ihre Töchter besuchten mit Kris zusammen die glamouröse Feier für das Investoren-Paar Michael und Lydia Kives.

Im Gegensatz zu ihrer Mama und Managerin setzten die Kardashian-Schwestern eher auf bunte, leuchtende Farben an dem Abend. Khloé entschied sich für einen Wet-Look-Bob in ähnlicher Länge wie ihre Mutter und kombinierte ihn mit einem auffälligen, roten Abendkleid und leuchtendem Lippenstift. Ihre Schwester Kim setzte hingegen auf ein florales Outfit von John Galliano (64) in Weiß und Merlot-Tönen und rundete den Look mit klassischen Akzenten ab. Die Schwestern setzten bei ihrem Styling auf Kontraste, während sie den Abend gemeinsam mit ihrer berühmten Mutter und den Gastgebern feierten.

Kris ist bekannt dafür, extrem eng mit ihren Kindern zu sein. Neben Kim und Khloé hat sie auch ihre Töchter Kourtney (45), Kylie (27) und Kendall (29) sowie ihren Sohn Rob (38), der das Rampenlicht im Gegensatz zu seinen Schwestern meidet. Kylie und Kendall bekam die Unternehmerin erst in ihren 40ern und löste damals eine Kontroverse aus. "Es war fast ein Tabuthema. Die Leute dachten: 'Mit 40 bekommt sie ein Baby? Ist sie verrückt?'", erinnerte sich Kris in Khloés Podcast "Khloé in Wonder Land".

Instagram / krisjenner Kim Kardashian im März 2025

Instagram / krisjenner Kris Jenner mit ihrer Tochter Khloé Kardashian

