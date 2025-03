Ben Affleck wollte Nüchternheit am liebsten privat halten

Ben Affleck (52) hat in einem Interview mit GQ offen darüber gesprochen, wie er seine Alkoholabstinenz heute sieht und warum er sich wünschte, sie wäre privat geblieben. Der Schauspieler, der seit über fünf Jahren keinen Alkohol mehr konsumiert, sagte: "Ich hatte keine Ambitionen, der nationale Sprecher für trockene Alkoholiker zu werden." In Hollywood sei es jedoch kaum möglich, persönliche Kämpfe geheim zu halten. Schon während seiner Rolle in dem Film "The Way Back", in dem er einen alkoholkranken Basketballtrainer spielt, wurden Parallelen zu seinem eigenen Leben gezogen. Obwohl er diese Verbindung damals akzeptierte, ist es ihm heute weniger recht, dass seine Alkoholprobleme ein Teil seiner öffentlichen Identität sind.

Ben hat eine lange Geschichte im Umgang mit Alkohol und sprach offen darüber, dass er mehrmals eine Rehabilitation durchlief – darunter im Jahr 2001 und erneut in den Jahren 2017 und 2018. Besonders nach seiner Scheidung von Jennifer Garner (52) stand er im Zentrum der medialen Aufmerksamkeit. Im Gespräch mit dem Hollywood Reporter im Jahr 2023 sagte er ausdrücklich, dass jeder selbst entscheiden sollte, wie offen er mit seiner Nüchternheit umgeht. "Du musst für niemanden ein Vorzeigekind sein. Man muss es verdammt noch mal niemandem erzählen. Deshalb stehen auch zwei Worte auf der Vorderseite des Buches. Sie sind beide gleich wichtig: Anonyme Alkoholiker. Es ist immer anonym."

Bens Wunsch nach mehr Privatsphäre entspricht seinen Äußerungen über seine Beziehungen aus früheren Interviews. Auch bei seiner gescheiterten Ehe mit Jennifer Lopez (55) betonte er die Bedeutung persönlicher Grenzen. Lange schwieg er zu der Scheidung – kürzlich äußerte er sich erstmals dazu. Das Promi-Paar, das im Jahr 2024 erneut getrennte Wege ging, war in der Vergangenheit häufig mit intensiver Medienaufmerksamkeit konfrontiert. Das Bedürfnis nach einem etwas ruhigeren, weniger medial ausgeschlachteten Leben zieht sich offenbar durch Bens gesamtes Privatleben – sei es in Beziehungen oder im Umgang mit seiner Abstinenz.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ben Affleck, Filmstar

Anzeige Anzeige

Getty Images Ben Affleck, Schauspieler

Anzeige Anzeige