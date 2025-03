Ben Affleck spricht erstmals über die Scheidung von J.Lo

Im vergangenen Jahr endete die Liebesgeschichte von Ben Affleck (52) und Jennifer Lopez (55) zum zweiten Mal. Ende 2024 war die Scheidung der beiden schließlich durch. Bislang schwieg der Schauspieler zu seiner gescheiterten Ehe mit der Sängerin. In einem aktuellen Interview mit GQ spricht Ben über die Trennung – und darüber, wie er heute zu Jennifer steht. "Ich habe so viel Respekt vor ihr. Man neigt dazu, bei Trennungen nach den Ursachen zu suchen. Doch in Wahrheit sind die Dinge viel banaler, als die Leute es wahrhaben mögen – es ist nicht sonderlich interessant", erklärt der Batman-Star.

Ihre Trennung sei laut Ben nicht so dramatisch verlaufen, wie es nach außen hin gewirkt hätte – es habe letztlich einfach nicht mehr funktioniert, weswegen sie sich dazu entschieden hätten, getrennte Wege zu gehen. "Es gab keinen Skandal, keine Seifenoper, keine Intrigen", führt er weiter aus. Es sei schwierig, die Trennung an einem bestimmten Punkt festzumachen. "Es ist eine Geschichte zweier Menschen, die versucht haben, ihr Leben und ihre Beziehung unter einen Hut zu bekommen, so wie wir es alle normalerweise tun. Wenn man älter wird, und das bin ich, gibt es kein 'XY hat das getan' oder 'Das war der Wendepunkt, das große Ereignis'", erläutert Ben. Zudem deutet er an, dass beide im Laufe ihrer Beziehung realisiert hätten, dass sie bei manchen Dingen zu unterschiedlich ticken würden. Genaueres will er nicht preisgeben: "Und der Grund, warum ich keine Details nennen möchte, ist, dass es einfach peinlich wäre. Es fühlt sich an wie eine verletzliche Sache."

Ben und J.Lo waren bereits von 2002 bis 2004 zusammen und sogar verlobt. Zu einer Hochzeit kam es damals nicht. 2021 begannen sie, sich wieder zu daten und wagten einen zweiten Versuch. Ein Jahr später verlobten sie sich und heirateten schließlich im Juli in Las Vegas. Im August des vergangenen Jahres reichte die "Manhattan Queen"-Darstellerin die Scheidung ein. Letztlich waren sie wohl einfach zu verschieden, wie Ben in seinem aktuellen Interview andeutet. "Mein Temperament ist ein bisschen zurückhaltender und privater als ihres", erklärt der 52-Jährige unter anderem.

Instagram / jlo Ben Affleck und Jennifer Lopez

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck im Jahr 2003

