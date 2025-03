Elon Musks Tochter Vivian Wilson spottet im Netz über ihn

Elon Musks (53) entfremdete Tochter Vivian Jenna Wilson hat erneut mit einem TikTok-Video gegen ihren berühmten Vater ausgeteilt. In dem kurzen Clip verwendete sie seine eigenen kontroversen Aussagen über sie, um ihren Standpunkt deutlich zu machen. Auf der Social-Media-Plattform X hatte Elon am 23. März erklärt: "Mein Sohn Xavier ist gestorben. Er wurde vom Woke-Mind-Virus getötet." In dem Video korrigierte Vivian ihren Vater, indem sie "Alter Name" über den Screenshot schrieb und die Transgender-Flagge hinzufügte. Danach war sie in verschiedenen Posen zu sehen, während sie in dem Audio-Kommentar sagte: "Ich sehe ziemlich gut aus für eine tote b*tch." Der Clip endete mit dem eingeblendeten Text "Und du nicht" sowie dem Hashtag "#Trans". Auch auf Instagram teilte sie das Video.

Bereits in einem Interview mit der Teen Vogue vor wenigen Tagen hatte Vivian kein gutes Haar an ihrem Vater gelassen. Darin nannte sie ihn ein "pathetisches Kind im Körper eines Mannes" und betonte, dass sie keine Angst vor ihm habe. "Er hat viel Geld? Herzlichen Glückwunsch. Das beeindruckt mich kein bisschen", sagte die 20-Jährige. In dem Gespräch hob sie außerdem hervor, dass ihre Mutter Justine Wilson sie bei ihrer Transition deutlich mehr unterstützt habe als Elon. Sie schilderte, dass sie für ihren Weg sogar "monatelang keinen Kontakt" zu ihrem Vater hatte und dessen Zustimmung für den Beginn der Hormonbehandlungen erzwingen musste.

Der Bruch zwischen Vivian und Elon ist kein Geheimnis. Bereits im Juni 2022 hatte sie ihren Vornamen offiziell geändert und den Nachnamen ihrer Mutter angenommen. Als Grund nannte sie ihre Geschlechtsidentität und den Wunsch, sich vollständig von ihrem berühmten Vater zu distanzieren. Elon, der sich in der Vergangenheit kritisch gegenüber der LGBTQ+-Community geäußert hatte, behauptete, er sei getäuscht worden, als er Vivians geschlechtsangleichende Maßnahmen erlaubt habe. Da Elon inzwischen als Chefberater von US-Präsident Donald Trump (78) einen großen politischen Einfluss hat, verkündete Vivian zudem, dass sie die USA verlassen werde.

Getty Images Elon Musk, Februar 2025

Getty Images Elon Musk und Donald Trump im Oktober 2024

