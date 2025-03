Das steckt hinter Jennifer Anistons Treffen mit Pedro Pascal

Jennifer Aniston (56) und Pedro Pascal (49) sorgten am Sonntagabend für Schlagzeilen, als sie beim Verlassen des Sunset Tower Hotels in Los Angeles gesehen wurden. Ein Insider verriet People Magazine, dass es sich um ein geschäftliches Abendessen gehandelt habe, bei dem sich die beiden Schauspieler näher kennenlernen wollten. Begleitet von einer weiteren Frau, wurden Jennifer und Pedro bei einem angeregten Gespräch gesichtet. Die Friends-Ikone zeigte sich begeistert von Pedros Ausstrahlung und soll großes Interesse daran haben, mit ihm in einem künftigen Projekt zusammenzuarbeiten.

Bereits bei der Verleihung der Critics' Choice Awards Anfang des Jahres kamen sich die beiden beruflich näher. Laut People wurde Pedro damals von Jennifer und ihrer Kollegin Reese Witherspoon (49) angesprochen, ob er sich vorstellen könnte, eine Rolle in ihrer beliebten Apple-TV+-Serie "The Morning Show" zu übernehmen. Reese scherzte sogar, bereits eine passende Rolle für ihn im Kopf zu haben. Pedro reagierte damals humorvoll mit: "Pitch es mir jetzt direkt!" Konkrete Pläne für eine Zusammenarbeit scheinen derzeit jedoch noch nicht zu bestehen, auch wenn ihr jüngstes Treffen darauf hindeuten könnte, dass berufliche Gespräche intensiviert werden.

Pedro Pascal, bekannt aus großen Produktionen wie "The Last of Us" und The Mandalorian, hat sich in Hollywood längst als Publikumsliebling etabliert. Seine Kolleginnen schwärmen häufig von seiner herzlichen Art und seinem besonderen Humor. Auch Jennifer hat über die Jahre immer wieder betont, wie wichtig ihr eine gute Chemie mit Co-Stars sei, sowohl vor als auch hinter der Kamera. Sollte es tatsächlich zu einer Zusammenarbeit kommen, wären beide sicher ein Dream-Team – nicht nur aufgrund ihres Talents, sondern auch wegen ihres augenscheinlich harmonierenden Humors und ihrer gegenseitigen Sympathie. Fans dürfen gespannt sein, ob sich aus diesen beruflichen Gesprächen vielleicht bald erste Projekte entwickeln.

Getty Images Jennifer Aniston und Reese Witherspoon, 2019

Getty Images Pedro Pascal, März 2025

