Joshi hatte bei "Are You The One?" Angst, verletzt zu werden

Für Joshua, auch genannt Joshi Josh, war der Dreh der aktuellen Staffel Are You The One? eine herausfordernde Zeit. Der Reality-TV-Neuling zeigte von Anfang an Interesse an seiner Mitstreiterin Joanna, doch das Kennenlernen verlief alles andere als reibungslos. Währenddessen knüpfte er nämlich auch mit anderen Frauen engere Kontakte – ein Verhalten, mit dem er Joanna oft vor den Kopf stieß. Im Interview mit Promiflash erklärt Joshi nun, er habe damals aus Angst um seine eigenen Gefühle Schwierigkeiten gehabt, sich auf jemanden einzulassen. "Rückblickend würde ich sagen, dass ich mehr Vertrauen in solche Situationen haben sollte, anstatt mir immer alle Optionen offenzuhalten, nur aus Angst, selbst verletzt zu werden", reflektiert er.

In der Show habe er erst nach und nach verstanden, wo genau sein Fehler lag. "Ich hatte ihr zwar gesagt, dass wir beide unser eigenes Ding machen sollten, aber gleichzeitig habe ich ihr mit meinen Taten und Worten das Gefühl gegeben, dass sie für mich die Einzige ist – und genau das hat sie am Ende verletzt", schildert er im Gespräch mit Promiflash. Den Ernst der Lage realisierte er nicht direkt – auch aus Selbstzweifeln. "Ich konnte mir nicht vorstellen, dass sie mich unter all den großartigen Typen wirklich so gut fand", gesteht er. Nach und nach habe er sich jedoch auf die Stuttgarterin einlassen und somit auch mehr Nähe zulassen können.

Sein Fehlverhalten tut Joshi leid. "Heute kann ich sagen, dass es mich wirklich getroffen hat, sie so verletzt zu sehen", erzählt er und fügt hinzu: "Sie war definitiv die wichtigste Person für mich in der Villa." Das machte er auch schon in der Show deutlich: In der aktuellen Doppelfolge rutscht dem 24-Jährigen sogar ein kleines Liebesgeständnis über die Lippen.

RTL / Frank Beer "Are You The One?"-Kandidatin Joanna

Instagram / joshua.gyamfii Joshi Josh, Kandidat bei "Are You The One?"

