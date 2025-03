Karina bei "Make Love, Fake Love": So war es für Steffen

Gerade erst machten Karina Wagner (29) und Steffen Vogeno ihre Beziehung öffentlich. Eigentlich sind die beiden schon ein paar Monate zusammen, doch aufgrund von Karinas Teilnahme in der Datingshow Make Love, Fake Love mussten die TV-Bekanntheiten ihre Liebe geheim halten. Doch wie ging es Steffen eigentlich damit, zu sehen, wie seine Liebste andere Männer küsst? "Karina hat sehr früh alles auf den Tisch gelegt und sich bei dem Thema komplett geöffnet. Natürlich ist es nicht schön zu sehen, wenn sie sehr intime Momente mit anderen Männern geteilt hat", gesteht der Ex-Bachelor in Paradise-Kandidat gegenüber Promiflash.

Steffen habe sich aber immer vor Augen geführt, dass diese Situationen vor seiner Zeit als Karinas Partner gewesen seien. Geschaut habe er die Show dennoch nicht aktiv, wie er weiter ausplaudert: "Karina hat immer mit offenen Karten gespielt und mir bereits vor Ausstrahlungsbeginn erzählt, was es zu erzählen gibt. Um mich selbst beziehungsweise uns zu schützen, habe ich immer nur Ausschnitte gesehen." Er sei froh, dass die Influencerin immer offen und ehrlich mit dem Thema umgegangen sei.

Zwischen den beiden scheint es also zu harmonieren – das macht die Content Creatorin auch in einem Interview deutlich, das auf dem YouTube-Channel von RTL+ erschienen ist. "Ich bin mir ziemlich sicher, dass das der Mann ist, den ich auch irgendwann vielleicht mal heiraten werde. Das kann ich mir schon vorstellen", schwärmte die TV-Bekanntheit verliebt. Erst einmal steht aber eine gemeinsame Wohnung auf dem Plan: "[Die anderen Steps] kommen einfach mit der Zeit."

RTL / Frank Beer Steffen Vogeno, "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidat

RTL / Kevin Römmer-Kulakow Karina Wagner bei "Make Love, Fake Love"

