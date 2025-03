Ihr Mr. Right: Karina Wagner möchte Steffen Vogeno heiraten

Karina Wagner (29) schwelgt im absoluten Liebesglück: Nach dem ernüchternden Finale bei Make Love, Fake Love ist die TV-Bekanntheit wieder in festen Händen. Der neue Mann an ihrer Seite ist Steffen Vogeno. Wie ernst es ihr mit dem ehemaligen Bachelorette-Kandidaten ist, macht sie nun in einem Interview deutlich, das auf dem YouTube-Kanal von RTL+ veröffentlicht wurde. "Ich bin mir ziemlich sicher, dass das der Mann ist, den ich auch irgendwann vielleicht mal heiraten werde. Das kann ich mir schon vorstellen", verrät Karina mit funkelnden Augen.

Dabei kommt die 29-Jährige gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus: Über die Gründung einer gemeinsamen Familie denkt sie ebenfalls schon nach. Der nächste Schritt sei für sie aber erst einmal, zusammenzuziehen. Aktuell führen Karina und Steffen nämlich noch eine Fernbeziehung – sie wohnt in Lüneburg und er in Oldenburg. "[Die anderen Steps] kommen einfach mit der Zeit", ist sich die Beauty sicher.

2023 lernten sich Karina und Steffen in der fünften Staffel von Bachelor in Paradise kennen – schon damals funkte es gewaltig zwischen ihnen. Am Ende entschied sich der Blondschopf allerdings für Tami Nehrbass (32). Im August 2024 verkündeten die beiden ihre Trennung. Gegenüber RTL gab Karina preis, dass sie und Steffen seit Mitte Dezember ein Paar sind. Ihre Familien hätten sie bereits kennengelernt – und sogar schon das Fest der Liebe zusammen verbracht.

Anzeige Anzeige

RTL / Kevin Römmer-Kulakow Karina Wagner, "Make Love, Fake Love"-Kandidatin

Anzeige Anzeige

RTL Tami Nehrbass und Steffen Vogeno beim "Bachelor in Paradise"-Wiedersehen

Anzeige Anzeige