König Willem-Alexander scherzt über britischen Foto-Fail!

König Willem-Alexander der Niederlande (56) scheint den Fauxpas des britischen Königshauses eher lustig zu finden. Die entlarvte Bearbeitung des Muttertagsfotos von Prinzessin Kate (42) ist aktuell wohl eine der größten Kontroversen in der Royal-Welt. Wie Hello! berichtet, trifft der niederländische Monarch bei einer Veranstaltung nun auf eine Gruppe Grundschulkinder. Diese sprechen ihn auf ein Bild seiner eigenen Familie an. Willem lacht gut gelaunt und hat prompt eine schlagfertige Antwort: "Auf jeden Fall habe ich es nicht mit Photoshop bearbeitet." Ob Kate und ihre Familie das auch so lustig finden?

Für sie hat das gephotoshoppte Bild aktuell richtig Konsequenzen. Gleich mehrere Bildagenturen zweifeln die Authentizität der vom Kensington Palast zur Verfügung gestellten Fotos an und prüfen sie auf Nachbearbeitung. Laut dem Magazin teilte ein Sprecher von PA Media der Öffentlichkeit mit: "Wir haben gestern Abend darüber berichtet und deutlich gemacht, dass wir den Kensington Palast um eine dringende Klärung des Bildes bitten. In Ermangelung einer solchen Erklärung haben wir das Bild aus unserem Bilderdienst entfernt."

Der Palast hält sich aktuell noch mit Statements zurück. Direkt nachdem die Bearbeitung aufgedeckt worden war, hatte Kate selbst eine Nachricht auf Instagram geteilt. Darin hatte die Prinzessin von Wales die Schuld auf sich genommen. "Wie viele Amateurfotografen experimentiere auch ich gelegentlich mit der Bearbeitung. Ich möchte mich für die Verwirrung entschuldigen, die das Familienfoto, das wir gestern geteilt haben, verursacht hat", hatte sie geschrieben. Allerdings ist nicht ganz klar, ob sie tatsächlich selbst für den Photoshop-Fail verantwortlich ist.

Getty Images Prinzssin Kate, Dezember 2023

Instagram / princeandprincessofwales Prinz Louis, Prinzessin Kate, Prinz George und Prinzessin Charlotte, März 2024

