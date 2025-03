Leicht zu haben? So denkt AYTO-Joanna über Sinans Stichelei

Bei Are You The One? entwickeln sich im Laufe der Zeit nicht nur Freundschaften oder im Bestfall Liebschaften, sondern hin und wieder auch verschiedene Feindschaften. So sind sich beispielsweise Sinan und Joanna nicht ganz grün. Das mag womöglich daran liegen, dass der Berliner seine Mitstreiterin wegen ihres Verhaltens in der Villa als leicht zu haben betitelte. Das lässt die Stuttgarterin aber nicht auf sich sitzen. "Was Sinan gesagt hat, ist nicht nur respektlos, sondern auch sehr oberflächlich. Solche Aussagen zeigen, dass er entweder keine Ahnung hat, wie komplex und vielseitig Menschen sind, oder dass er einfach in Stereotypen denkt", stellt Joanna im Interview mit Promiflash klar und betont zudem: "Selbst wenn ich so wäre, wie er es beschrieben hat, wäre das kein Problem, weil jeder Mensch das Recht hat, selbst zu entscheiden, was für ihn richtig ist."

Die 26-Jährige lasse sich von solchen Kommentaren nicht beeinflussen – zumal "sie nichts mit der Realität zu tun haben". "Jeder Mensch ist einzigartig, und es ist unfair, jemanden auf eine bestimmte Weise zu reduzieren", erklärt Joanna. Die Aussage ihres AYTO-Kollegen habe sie zudem auch nicht in ihrer weiteren Teilnahme und dem Umgang mit den anderen Teilnehmern beeinflusst. "Ich lasse mich nicht von negativen Kommentaren oder Vorurteilen leiten. Jeder, der 'Are You The One?' gesehen hat, hat wahrscheinlich auch bemerkt, dass mein Herz am rechten Fleck ist und ich immer nur das Gute in Menschen sehe. Ich weiß, wer ich bin und lasse mich nicht von solchen Aussagen entmutigen. Ich entscheide selbst, wie ich mit anderen umgehe", macht Joanna im Promiflash-Interview deutlich.

Anlass für Sinans Aussage, Joanna sei leicht zu haben, war ihr Verhalten in der thailändischen Villa. Während die Beauty des Öfteren mit verschiedenen Mitstreitern geknutscht hat – so, wie der Großteil der "Are You The One?"-Singles auch – haben sich manch andere Kandidaten weniger offen gezeigt und nur auf eine Person konzentriert. In einer Matching Night von Moderatorin Sophia Thomalla (35) darauf angesprochen, entschuldigte sich der 30-Jährige aber und erklärte, dass sein Kommentar falsch verstanden worden sei und er das nicht abfällig gemeint habe.

