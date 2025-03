Louis Tomlinson verliert Follower nach Beziehungsgerüchten

Louis Tomlinson (33), Mitglied der Boyband One Direction, sorgt derzeit für Schlagzeilen, nachdem seine angebliche Beziehung zu der früheren "Love Island"-Teilnehmerin Zara McDermott (28) öffentlich wurde. Die beiden wurden kürzlich zusammen bei einem romantischen Abendessen in Aldeburgh, Suffolk, gesichtet. Bei Fish & Chips sowie Cocktails genossen sie die gemeinsame Zeit sichtlich. Während Zara in den sozialen Medien einen Zuwachs von knapp 3.000 Followern verzeichnete, verlor Louis in den vergangenen vier Wochen über 80.000 Anhänger auf Instagram.

Reality-TV-Darstellerin Zara soll nach ihrer gescheiterten Beziehung zu Reality-TV-Kollege Sam Thompson (32) glücklich sein. Ein Insider verriet gegenüber der Daily Mail, dass der Sänger ihr nach der schwierigen Trennung wieder ein Lächeln ins Gesicht zaubern konnte. "Zara ist überglücklich. Die Beziehung zwischen ihr und Louis steht noch am Anfang, aber es läuft gut zwischen ihnen", so die Quelle. Zaras Ex-Partner Sam hingegen sorgte mit abfälligen Kommentaren in seinem Podcast "Staying Relevant" für Wirbel, was Zaras Freundeskreis dazu veranlasste, ihn als "unberechenbar" zu bezeichnen. "Er ist eine tickende Zeitbombe, wie wir mit seinen Kommentaren so kurz nach Bekanntwerden von Zaras Beziehung gesehen haben. Es ist wirklich ziemlich erbärmlich von ihm. Man hat das Gefühl, dass es immer um ihn gehen muss", sagte der Insider.

Bereits letzte Woche wurde über Zaras und Louis' gemeinsame Dinner-Dates berichtet. Dem Paar nahestehende Quellen verrieten gegenüber der Daily Mail auch, dass die Romanze zwischen Louis und Zara zunächst geheim bleiben sollte. Nachdem jedoch Paparazzi-Aufnahmen und Insiderberichte die Runde machten, erreichte die Nachricht die Öffentlichkeit schneller als erhofft. Ob die beiden mit der Zeit offener über ihre Romanze sprechen werden, bleibt abzuwarten. Klar ist jedoch, dass Fans weltweit gespannt die neuen Entwicklungen verfolgen.

Anzeige Anzeige

MEGA / JOKER / CESAR RIVERA / RAMEY P One Direction bei den MTV Video Music Awards 2013

Anzeige Anzeige

Instagram / zara_mcdermott Sam Thompson und Zara McDermott im August 2024

Anzeige Anzeige