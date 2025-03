Zara McDermott soll superhappy mit Louis Tomlinson sein

Zara McDermott (28) scheint tatsächlich wieder in festen Händen zu sein. Nachdem zuletzt nur spekuliert wurde, ob die britische TV-Bekanntheit womöglich mit Louis Tomlinson (33) anbandelt, sprechen nun immer mehr Insider von einer Beziehung zwischen den beiden. Auch eine weitere Quelle scheint davon überzeugt zu sein und erklärt gegenüber der Daily Mail: "Zara ist so glücklich. Es ist noch früh in ihrer Beziehung mit Louis, aber alles läuft gut zwischen ihnen." Die Beauty genieße es, "umworben zu werden und den Nervenkitzel, wieder jemanden Neues zu daten", zu spüren. "Sie war jahrelang mit Sam (32) zusammen, und am Ende wurde ihre Beziehung transaktional ... sie hatten ihren Glanz verloren. Louis hat ihr sicherlich wieder ein Lächeln ins Gesicht gezaubert", ist sich der Insider sicher. Bestätigt wurde die angebliche Beziehung seitens Zara und Louis aber bisher nicht.

Zaras erwähnte Beziehung mit Sam Thompson ist noch nicht lange her. Die zwei Fernsehberühmtheiten gingen fünf Jahre lang miteinander durchs Leben, als im Januar dieses Jahres ihre Trennung bekannt gegeben wurde. "Sam und Zara haben ihre Beziehung beendet. Es war eine unglaublich schwierige Entscheidung für sie, sich zu trennen. Sie lieben sich immer noch und haben viel Liebe füreinander übrig", hieß es in einem Statement einer nahestehenden Quelle gegenüber der Daily Mail. Grund für das Liebes-Aus seien die unterschiedlichen Vorstellungen ihrer gemeinsamen Zukunft gewesen. Während Zara bereits mit der Gründung einer Familie liebäugelte, setzte Sam seinen Fokus auf den Ausbau seiner Karriere.

Sowohl Zara als auch Sam sei das Beziehungsende nicht leichtgefallen. Der ehemalige UK-Dschungelcamp-Gewinner machte in den sozialen Medien immer wieder deutlich, wie sehr er leide und wie allein er sich nun fühle. Umso mehr soll es ihn überraschen und zudem verletzen, dass seine Ex nun schon nach so kurzer Zeit wieder jemand Neues an ihrer Seite hat. "Sam ist offensichtlich über die Neuigkeiten am Boden zerstört, er war jahrelang mit Zara zusammen und die Trennung hat ihn hart getroffen. Er nimmt sich etwas Zeit, um sich auf sich selbst zu konzentrieren – es hat ihn völlig unvorbereitet getroffen und beschämt", erklärte eine Quelle The Sun.

Instagram / zara_mcdermott Zara McDermott im März 2025

Getty Images Sam Thompson, britischer Realitystar

