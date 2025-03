Olivia Culpo erwartet erstes Baby und teilt ihre Vorfreude

Olivia Culpo (32) und ihr Ehemann Christian McCaffrey (28) erwarten ihr erstes Kind. Das Model und der Footballspieler haben diese aufregende Nachricht in einem exklusiven Gespräch mit dem Magazin People bestätigt. Obwohl sie das Geschlecht ihres Babys noch nicht verraten möchten, zeigen sich beide voller Vorfreude auf ihre neue Rolle als Eltern. Olivia, die von einer "lang gehegten Hoffnung" spricht, teilte zudem mit, wie sehr sie sich darauf freue, mit Christian eine eigene Familientradition aufzubauen. Auch ihr Partner sei "wie gemacht, um Vater zu sein", erklärte die werdende Mutter.

Das Paar, das erst im vergangenen Jahr geheiratet hat, hält zwar Details zur Schwangerschaft größtenteils privat, ließ jedoch durchblicken, dass sie in Sachen Erziehung vor allem Flexibilität zeigen wollen. "Man kann nicht alles planen, manche Dinge liegen einfach nicht in der eigenen Hand", sagte Olivia. Beide hätten viel von Freunden und Familienmitgliedern mit Kindern gelernt, seien sich aber einig, zunächst offen für alles zu bleiben. Besonders freut sich die Schauspielerin und Designerin darauf, ihren Mann in seiner neuen Rolle als Papa zu sehen: "Es wird wie nichts, was wir je zuvor erlebt haben."

Für Olivia und Christian beginnt damit ein neues Kapitel in einem ohnehin ereignisreichen Lebensabschnitt. Nach ihrer luxuriösen Hochzeit in Rhode Island zogen die beiden in ein Haus, das einst George Clooney (63) gehörte – ein wahres Traumdomizil mit Platz für eine große Familie. Die beiden teilen außerdem regelmäßig Einblicke in ihren Alltag auf Social Media und begeistern mit ihrer ehrlichen und bodenständigen Art. Trotz Glamour und Erfolg wirken die beiden vor allem wie ein verliebtes Paar, das voller Vorfreude in die Zukunft blickt. Olivias Fans dürfen gespannt sein, wie sie ihre Reise in die Mutterschaft weiter teilt.

Instagram / oliviaculpo Olivia Culpo und Christian McCaffrey im November 2024

Getty Images Olivia Culpo, Model

