Selena Gomez dementiert Justin-Bieber-Bezug in neuem Album

Selena Gomez (32) hat klargestellt, dass ihr neues Album "I Said I Love You First" nichts mit ihrer viel diskutierten Vergangenheit mit Justin Bieber (31) zu tun hat, wie das Magazin OK! berichtet. In einem Interview für Spotifys "Countdown To I Said I Love You First" am 19. März erklärte die Sängerin, dass die 13 Songs auf der Platte nicht, wie von Fans vermutet, ihre turbulente Beziehung mit dem kanadischen Sänger aufarbeiten. "Jedes Mal, wenn ich etwas veröffentliche, hängt die Interpretation von den Zuhörern ab. Ich möchte jedoch sagen, dass das Meiste auf diesem Album nichts mit dem zu tun hat, was jeder hören mag", betonte Selena, die das Album gemeinsam mit ihrem Verlobten Benny Blanco (37) produziert hat.

Die Spekulationen um einen Justin-Bezug hatten besonders durch die emotionalen Songtexte der Tracks Fahrt aufgenommen. Zeilen wie "Du sagtest, es täte dir leid, es täte dir leid, es täte dir leid, was du mir angetan hast" oder "Wie fühlt es sich an, vergessen zu werden?" weckten bei Fans Erinnerungen an das ehemalige It-Paar, das sich 2018 endgültig getrennt hatte. Hinzu kommen jahrelange Spannungen unter den Fanlagern von Selena und Justins jetziger Ehefrau Hailey Bieber (28), die auch nach seiner Hochzeit nicht aufgehört haben. Doch Selena, die 2023 ihre Beziehung zu Benny Blanco öffentlich machte und ein Jahr später ihre Verlobung bekannt gab, betonte: "Ich habe ein neues Kapitel begonnen. Dieses Album dreht sich nicht um Vergangenes, sondern um neue Perspektiven."

Privat scheint Selena endlich angekommen zu sein. Ihre Verlobung mit dem Musiker Benny, die sie auf Instagram offiziell machte, sorgte für viel Applaus von ihren Fans und Freunden. Seit der Bekanntgabe im vergangenen Jahr teilt das Paar immer wieder Einblicke in sein gemeinsames Leben. Nach Jahren der medialen Begleitung ihrer Höhen und Tiefen, sowohl in der Liebe als auch im Beruf, zeigt sich die Sängerin offener und zufriedener denn je. "Für immer beginnt jetzt", schrieb sie unter das Bild ihres Verlobungsrings – eine glückliche Botschaft, die nach vielen stürmischen Jahren endlich Ruhe und Glück verspricht.

Getty Images Selena Gomez und Justin Bieber im Jahr 2011

Instagram / selenagomez Selena Gomez und Benny Blanco, März 2025

