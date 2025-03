Eine Ära endet: So lautet der Titel von "Downton Abbey 3"

Eine Ära neigt sich dem Ende zu: Am 11. September 2025 wird der finale Teil der beliebten Downton Abbey-Reihe weltweit in die Kinos kommen. Fans der Crawley-Familie dürfen sich auf "Downton Abbey: The Grand Finale" freuen, der bereits jetzt mit seinem ersten offiziellen Poster große Emotionen verspricht. Das besagte Plakat, welches von der offiziellen Seite der Produktion auf Instagram geteilt wurde, zeigt Michelle Dockery (43) in ihrer Rolle als Lady Mary, wie sie melancholisch über ihre Schulter zurückblickt. Unter dem Beitrag steht: "Es ist an der Zeit, Abschied zu nehmen". Nach zwei erfolgreichen Kinofilmen, die die Serie fortsetzten, markiert dieser Film das endgültige Ende des historischen Familiendramas.

Die britische Darstellerin Maggie Smith (✝89), die im vergangenen Jahr verstarb, hinterlässt eine spürbare Lücke. Ihre Figur Lady Violet war bereits im zweiten Film verstorben, was den Fokus nun auf Lady Mary verlagert, die als neues Oberhaupt von Downton Abbey die Verantwortung übernimmt. Neben Michelle kehren jedoch viele weitere bekannte Gesichter zurück: Hugh Bonneville (61) als Robert Crawley, Laura Carmichael (38) als Edith, sowie Allen Leech und Joanne Froggatt (44) als Ehepaar Branson und die Bates. Details zur Handlung des Films sind bisher rar, doch es ist klar, dass Lady Mary eine Schlüsselrolle spielen wird.

Hugh hatte bereits vor fünf Monaten in der "Chris Evans Breakfast Show" über die wichtige Rolle von Maggie im kommenden Film gesprochen. "Wir verabschieden uns natürlich von Dame Maggie, was sowohl auf dem Bildschirm als auch im wirklichen Leben sehr ergreifend war", hatte der Hauptdarsteller angekündigt. Er betonte, dass der letzte Film eine großartige und bleibende Hommage an die verstorbene Ikone sein würde. Maggies Rolle war ein besonderes Highlight der Serie – allein durch ihre pointierten Dialoge sorgte sie immer wieder für Gelächter und Gänsehaut.

Getty Images Hugh Bonneville, Michelle Dockery und Laura Carmichael, April 2022

Landmark Media Press and Picture Maggie Smith in "Downton Abbey II: Eine neue Ära"

