"Downton Abbey"-Film ab Dezember nicht mehr auf Netflix

Die Fans des Historiendramas Downton Abbey müssen jetzt stark und vor allem schnell sein. Nachdem die beliebte Serie ihre Zuschauer in sechs Staffeln und bisher zwei Kinofilmen verzaubert hatte, zieht die Streaming-Plattform Netflix jetzt einen Schlussstrich. Wie Just Jared berichtet, soll das Unternehmen angekündigt haben, den ersten "Downton Abbey"-Film aus dem Portfolio zu nehmen. Ab dem 1. Dezember 2024 werde der Kinohit wohl nicht mehr auf Netflix zu sehen sein, sodass Fans nur noch bis zum 30. November die Chance haben, die filmisch weitererzählte Geschichte der Crawley-Familie anzuschauen.

Neben dieser ernüchternden Neuigkeit gibt es jedoch auch gute Nachrichten für Anhänger der Show. Wie offiziell bestätigt wurde, ist ein dritter "Downton Abbey"-Film derzeit in Produktion und kommt voraussichtlich im September 2025 in die Kinos. Hugh Bonneville (61), der Robert Crawley verkörpert, plauderte bereits spannende Details bei der "Chris Evans Breakfast Show" aus. So bestätigte er, dass der kommende Film das Finale des Historiendramas darstellen werde: "Wir haben diesen Sommer einen dritten - und wahrscheinlich letzten - "Downton Abbey"-Film fertiggestellt, der im nächsten September in die Kinos kommen wird und ein wunderbarer Abschluss der Geschichte ist [...]."

Hugh stand von Anfang an mit seiner Kollegin Maggie Smith (✝89) für die Erfolgsshow vor der Kamera. Diese spielte seine Mutter und Familienmatriarchin Violet Crawley – und mauserte sich über die Jahre zum absoluten Fanliebling. Zwar verstarb die Filmlegende erst kürzlich, ihr Andenken soll jedoch auch im dritten Spielfilm von "Downton Abbey" gewahrt werden. Hugh beteuerte dies im Laufe der "Chris Evans Breakfast Show": "Sie wird schmerzlich vermisst werden. Aber der letzte Film wird natürlich eine großartige, bleibende Hommage an sie sein."

Collection Christophel/ActionPress Maggie Smith, Hugh Bonneville und Michelle Dockery in "Downton Abbey"

Landmark Media Press and Picture Maggie Smith in "Downton Abbey II: Eine neue Ära"

