Genauso wie Karina: Steffen Vogeno will heiraten und Kinder

Steffen Vogeno und Karina Wagner (29) machen aus ihrer Liebe kein Geheimnis mehr! Schon seit Dezember 2024 sind sie ein Paar. Da die zuvor produzierte Make Love, Fake Love-Ausstrahlung mit Karina als Single-Lady aber noch nicht vorbei war, mussten sie ihre Beziehung noch für sich behalten. Jetzt steht ihnen aber nichts mehr im Weg – wie Steffen gegenüber Promiflash verrät, haben sie auch schon gemeinsame Zukunftspläne! "Natürlich ist irgendwann der logische Schritt, zusammenzuziehen und aus zwei unterschiedlichen Alltagen einen gemeinsamen zu formen. Es ist ja auch ein offenes Geheimnis, dass ich heiraten möchte und Kinder kriegen will", plaudert der Realitystar aus – und sieht die Sache damit wohl ganz genauso wie seine Liebste.

Knapp ein halbes Jahr war Steffen Single, bevor er mit Karina zusammenkam. Seitdem hat sich sein Leben ganz schön verändert – und das anscheinend ausschließlich zum Guten. "Ich fühle mich zum ersten Mal angekommen", schwärmt der einstige Are You The One – Reality Stars in Love-Kandidat und fügt hinzu: "Der schöne Part beginnt erst jetzt, in dem wir uns nicht mehr verstecken müssen und unser Leben gemeinsam genießen können." Die beiden scheinen superglücklich zu sein – dann steht wohl auch einer gemeinsamen Zukunft nun nichts mehr im Weg.

Die zwei Turteltauben kennen sich schon eine ganze Weile: Beide suchten im Jahr 2023 bei Bachelor in Paradise nach der großen Liebe. Obwohl sie schon dort ein Auge aufeinander geworfen hatten, verließen sie das Format mit anderen Partnern. Die 29-Jährige kam dort mit Gustav Masurek (35) zusammen. Steffen verliebte sich in Tami Nehrbass (32), mit der er bis August 2024 ein Paar war.

Anzeige Anzeige

Bachelor in Paradise, RTL+ Karina Wagner und Steffen Vogeno bei "Bachelor in Paradise"

Anzeige Anzeige

RTL Tami Nehrbass und Steffen Vogeno beim "Bachelor in Paradise"-Wiedersehen

Anzeige Anzeige