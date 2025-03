Hat Natascha Ochsenknecht zu allen Enkelkindern Kontakt?

Natascha Ochsenknecht (60) ist nicht nur dreifache Mama, sondern inzwischen auch vierfache Großmutter. Im Promiflash-Interview bestätigt sie, dass sie zu jedem der Kids Kontakt hat – und das sehr regelmäßig. "Also im Schnitt mindestens einmal die Woche. Also mit einigen natürlich jeden Tag, ist ja klar. Meine Tochter ruft mich jeden Tag an." Cheyenne (24) machte Natascha als Erstes zur Oma. Ihre Tochter Mavie ist inzwischen vier Jahre alt, ihr Sohn Matteo kam im Mai 2023 zur Welt.

Auch Nataschas beide Söhne sind inzwischen Väter. Jimi Blue (33) hat gemeinsam mit Yeliz Koc (31) die kleine Snow Elanie (3). Wilson (35) ist zwar der älteste Bruder, wurde aber als Letztes Papa: Seine Tochter wurde vergangenen Sommer geboren. Auch die zwei kleinen Mädchen hört und sieht Natascha oft: "Bei Wilson auch alle zwei bis drei Tage mal und mit Snow auch alle zwei bis drei Tage, wie gerade jeder zu tun hat." In ihrer Rolle als Großmutter scheint das Model voll und ganz aufzugehen. "Ich liebe das einfach. Kinderlachen ist das Schönste", gesteht sie im Gespräch mit Promiflash.

Das turbulente Familienleben der Ochsenknechts können Fans praktisch hautnah miterleben – seit wenigen Tagen gibt es schon die vierte Staffel ihrer eigenen Realityshow Diese Ochsenknechts auf Sky und WOW. Auch wenn bei ihnen der Haussegen mal schief hängt, weiß die 60-Jährige ganz genau, was sie an ihren Liebsten so schätzt. "Dass wir immer zusammenhalten. Auch in Zeiten, wenn es mal nicht so toll ist", betonte sie auf der Berlin Fashion Week im Gespräch mit Promiflash.

Getty Images Cheyenne und Natascha Ochsenknecht in einer "Promi Big Brother"-Liveshow, September 2016

Getty Images Wilson Gonzalet, Natascha und Cheyenne Ochsenknecht und Nino Sifkovits im November 2022

