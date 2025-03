Nachmacher: Gloria Glumac und Umut Tekin zoffen sich im Netz

In der Reality-TV-Welt ist es mittlerweile gang und gäbe, sich gegenseitig zu provozieren. So bringen die Teilnehmer der Shows den Mitstreitern, die sie nicht mögen, gerne kleine Geschenke mit. Maurice Spada verteilte beim Make Love, Fake Love-Wiedersehen beispielsweise Autogrammkarten, während Gloria Glumac (32) ihrem Sommerhaus-Kollegen Umut Tekin (27) zwei hartgekochte Eier überreichte. Wie der einstige Temptation Island-Kandidat nun aber deutlich macht, ist er es, der die Lorbeeren für diesen neuen Trend einheimsen sollte. "Also kurz mal, um eine Sache klarzustellen, Gloria hat mir nachgemacht. Ich habe bei den Nominierungen Geschenke für meine Mitmenschen dabei gehabt. Seitdem will jeder Umut kopieren, peinlich", schimpft er in seiner Instagram-Story.

Das lässt die einstige Prominent getrennt-Teilnehmerin allerdings so nicht auf sich sitzen. "Wie peinlich will man sein und redet von sich in der dritten Person? Bruder, hast du ein Patent angemeldet für Geschenke mitbringen? Ich wollte dir damals nur eine Freude machen, weil du schon lange keine Eier mehr hattest. Aber mittlerweile ein bisschen dick geworden", macht Gloria ihrem Ärger im Netz Luft, bevor sie wettert, es sei "mal wieder Zeit", dass Umut seiner Freundin Emma Fernlund (24) fremdgeht. "Oder doch lieber eine Fake-Trennung für den Followerzuwachs? [...] Sind ja mittlerweile wieder einige entfolgt, upsi."

Doch damit haben sich die Unstimmigkeiten der Reality-TV-Bekanntheiten nicht erledigt. Auf die Social-Media-Story der 32-Jährigen hat Umut noch eine Antwort, die er zurückfeuert. "Der Unterschied zwischen uns beiden ist, ich bin cool. Ich bin krass und du nicht. Ich bin echt und du bist fake. Genauso wie deine Follower", betont er. Zwar nennt er nicht Glorias Namen, es wird jedoch ziemlich deutlich, wer gemeint ist: Der Ex-Bachelorette-Boy teilt ein Bild seiner TV-Kollegin in seiner Story, packt jedoch die Augenbrauen, Nase und den Mund eines Clowns über ihr Gesicht.

RTL Gloria Glumac bei "Das Sommerhaus der Stars" 2024

RTL Emma Fernlund und Umut Tekin im "Sommerhaus der Stars", 2024

