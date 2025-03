So gehen Daniel und Patrice Aminati mit neuer Metastase um

Daniel (51) und Patrice Aminati sind ein echtes Powerpaar. Erst vor wenigen Tagen brachten sie gemeinsam mit QVC ihre eigene Frauen- und Männerkollektion auf den Markt – und das, obwohl Patrice im März dieses Jahres einen gesundheitlichen Rückschlag verkraften musste. Nachdem die an Hautkrebs erkrankte Influencerin im Sommer 2024 verkündet hatte, frei von Metastasen zu sein, wurde in diesem Monat erneut ein Krankheitsherd gefunden. Im Promiflash-Interview berichtet die Mutter einer kleinen Tochter, wie es ihr seither geht. "Mir geht es gut. Ich habe gelernt, damit zu leben und mit den Nebenwirkungen umzugehen. Man gewöhnt sich als Mensch auch an diese neue Realität", berichtet sie tapfer.

Seit der Diagnose im April 2023 kämpft Patrice mit zahlreichen Aufs und Abs gegen den Hautkrebs. "Ich habe Schmerzen erlebt, von denen ich mir nicht vorstellen konnte, dass das möglich ist", erinnert sich die 29-Jährige zurück. Die neue, kleine Metastase sei für sie zwar ein Schlag gewesen, doch mental sei sie darauf vorbereitet gewesen: "Mir war klar, wenn man mit so vielen Metastasen so weit ist, wie ich es war, ist das eigentlich nur die logische Konsequenz, dass so etwas auch immer mal wiederkommt." Mit ihren gesundheitlichen Herausforderungen hat Patrice jedoch Frieden geschlossen. "Ich habe es akzeptiert, ich lebe damit – und das glücklich", betont sie positiv.

Patrice geht mit ihrer Diagnose offen um. Immer wieder gibt sie ihrer Community ehrliche Gesundheitsupdates. Gegenüber Promiflash spricht sie über die Gründe für diese Entscheidung: "Ich kann gut damit leben. Deswegen sind wir auch an die Öffentlichkeit gegangen, um anderen Mut zu machen und auch zu zeigen, dass es kein Todesurteil ist." Sie selbst hat ebenso von den Erfahrungsberichten anderer profitiert. "Mir haben die Rückmeldungen anderer auch sehr geholfen. Manche, die sagen: 'Ich habe das seit 30 Jahren und kann gut damit leben.' Das war für mich auch wirklich sehr, sehr hilfreich", betont die leidenschaftliche Pianistin.

