Wow: Nicola Peltz-Beckham posiert freizügig für heiße Fotos

Nicola Peltz-Beckham (30) hat auf Instagram eine Reihe verführerischer Fotos veröffentlicht, die von ihrem Ehemann Brooklyn Peltz-Beckham (26) aufgenommen wurden. Auf den Schnappschüssen posiert die Schauspielerin auf einem Bett, bekleidet mit einer locker gebundenen weißen Robe und schwarzer Spitzenunterwäsche. "Von Brooklyn", schrieb Nicola zu den Bildern, die sie entspannt, aber dennoch glamourös zeigen. Fans der beiden waren begeistert von der gemeinsamen Arbeit und kommentierten schwärmerisch. Unter anderem gab Schauspielkollegin Sydney Sweeney (27) den Fotos ein Like.

Brooklyn, ältester Sohn von David (49) und Victoria Beckham (50), hat eine Leidenschaft für die Fotografie, die sich über die Jahre konstant weiterentwickelt hat. Der 26-Jährige hat bereits Kampagnen für Burberry geschossen und veröffentlichte 2017 sein Fotobuch "What I See". Seine Ehe mit Nicola ist geprägt von gemeinsamer Kreativität und öffentlichen Liebesbekundungen. Erst kürzlich teilte das Paar Momente ihrer romantischen Reisen, darunter ein Trip nach Santa Barbara und ein Urlaub in Frankreich, bei dem sie ein Video von einem Kuss am Strand veröffentlichten.

Die Beziehung zwischen Nicola und ihrer Schwiegerfamilie war in der Vergangenheit von Gerüchten über Spannungen geprägt, insbesondere rund um Nicolas Hochzeit mit Brooklyn im April 2022. Damals wurde spekuliert, sie habe bewusst kein Kleid von Victoria getragen. Nicola stellte jedoch klar, dass sie ursprünglich geplant hatte, ein Design ihrer Schwiegermutter zu tragen, was aus organisatorischen Gründen jedoch nicht möglich gewesen sei. Trotz der Gerüchte lobte sie Victoria und ihren Ehemann David öffentlich als "großartige Schwiegereltern", was die Harmonie innerhalb der Familie unterstreichen soll.

Anzeige Anzeige

Instagram / nicolaannepeltzbeckham Nicola Peltz-Beckham posiert im Bett für Instagram

Anzeige Anzeige

Instagram / brooklynpeltzbeckham Brooklyn Peltz-Beckham, Victoria Beckham, Nicola Peltz-Beckham und David Beckham, Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige